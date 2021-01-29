Bilim İnsanlarından Korona Uyarısı: ‘Erkek Üreme Sistemi Riskli Organ İlan Edilsin’

2019’un Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını ile ilgili binlerce bilimsel çalışma yapıldı. Koronavirüsün bu süreçte yeni zararları ortaya çıkıyor ve bilim insanları buna ilişkin açıklamalar yapıyor. 100 milyondan fazla vaka ve 2 milyondan fazla can kaybı ile son yıllara damgasını vuran pandemi ile ilgili, bir bilimsel dergide yayımlanan yeni bir yazı, farklı bir tartışmayı gündeme getirdi.

Sperm hücreleri zarar görüyor

Koronavirüsün erkek üreme hücresi spermler üzerindeki etkileri bir süredir gündeme geliyor. Almanya’da yapılan bir araştırma, bu konuyu bilimsel bir şekilde ele aldı. Koronavirüse yakalanan erkekler üzerinde yapılan incelemeler sağlıklı erkeklerle karşılaştırıldı ve sperm kalitesinin düştüğü tespit edildi. Bulgulara göre koronavirüs, vücuttaki DNA ve proteinlere zarar veren oksidatif stres yaratıyor.

Erkek üreme sistemi “savunmasız bir alan” olarak görülmeli

Araştırma sonucunu yayınlayan bilim insanları, erkek üreme sisteminin DSÖ tarafından riskli organ olarak görülmesi gerektiğini belirtti ve “Sperm hücreleri üzerinde düşük doğurganlık potansiyeli ile ilgili olan bu etkiler zamanla iyileşme eğiliminde olsa da koronavirüs hastalarında yüksek düzeyde kaldı. Erkek üreme sistemi 'Kovid-19 enfeksiyonuna karşı savunmasız bir alan' olarak görülmeli ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yüksek riskli bir organ olarak ilan edilmeli.” dedi.