Bilim İnsanları Şokta: Tüm Zamanların En Büyük Dinozoru Keşfedildi!

Bilim insanları, Arjantin’de Patagonya’nın kuzey kısmında yer alan bölgede, bir titanozora ait olduğu düşünülen 24 omurga ve bzı pelvis kemikleri keşfetti. İskeletine ulaşılan dinozor, daha önce keşfedilen ve dünyanın en büyük kara hayvanı ünvanına sahip Patagotitan’dan da büyük olabilir.

98 miyon yıldır toprağın altında

Uzun boyunlu dinozor türü

Arjantin’deki dinozor iskeleti, 98 milyon yıldır bir fosil olarak bekliyor. Bilim insanlarının bu keşfi, 98 milyon yıldır bekleyen bu kara hayvanının dünyanın en büyüğü olabileceğini gösteriyor. Keşfin ardından yapılan çalışmalardan dinozorun 24 omurga kemiği ve bazı pelvis kemikleri, dünyanın en büyük hayvanı anlamına geliyor.

Uzun boyunlu, saurupoda türü dinozor olan bu dinozorun, Güney Amerik başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşadığı düşünülüyor. Daha önce keşfedilen diğer dinozor iskeleti de Patagotitan adında bir türdü ve Arjantin’de 2017’de bulunmuştu. Araştırmacılar yeni dinozor fosilinin, sauupoda dinozorları içinde en büyüklerden biri olabileceğini ifade etti. Bununla birlikte yeni keşfin, daha önce sınıflandırılmamış bir yeni titanozor türü olabileceği de değerlendiriliyor.