Bilim Akademisi Başkanı Alpar: Türkiye'nin Ay'a sert iniş gerçekleştirmesi imkânsız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki ilk hedefinin 2023 senesinde Ay'a gitmek olacağını söylemişti. Erdoğan, özgün ve millî hibrit roketin yakın dünya yörüngesinden ateşleneceğini dile getirmişti. Söz konusu roketle Ay'a ulaşılacağını ve sert iniş yapılacağını kaydeden Erdoğan, millî roketlerle yakın yörüngeye çıkmayı sağlayacak olan ilk fırlatmanın 2028 senesinde yapılacağını söylemişti. Erdoğan, böylece Ay'a yumuşak iniş yapılacağını ifade etmişti.

"Böyle bir kapasite yok"

Halk TV'deki Haber Masası'na konuk olan Bilim Akademisi Başkanı Alpar, 2023'e iki sene kaldığını ve orta düzeyde hazırlığa sahip olan hiçbir ülkenin iki sene içerisinde Ay'a sert iniş gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi. Alpar, Türkiye'nin bir nesneyi iki sene içerisinde Ay'a sertçe indirme kapasitesine sahip olmadığını söyledi.

"Değer mi bilmiyorum"

Alpar, bu hedef doğrultusunda söz konusu kapasitenin geliştirilmesine imkân olması durumunda buna değip değmeyeceğinden şüpheli olduğunu dile getirdi. Böyle bir hedefin gerçekleştirilmesi için ancak ticari bakımdan ciddi bir paranın büyük bir ajansa veya SpaceX CEO'su Elon Musk'a verilebileceğini kaydeden Alpar, böylece anahtar teslimi yapılmış olacağını ve Ay'a indirilmesi istenen bayrağın verilebileceğini aktardı.

"Bayrak indirmekten başka bir şey yapılamaz"

Alpar, iki sene içerisinde ciddi bir para hazırlanması durumunda Ay'a bayrak indirmekten başka yani hiçbir bilimsel ve teknolojik birikim, insan gücü ve adam yetiştirme kazancı olmaksızın Türkiye'nin bir sunum ve propaganda hamlesi yapmış olacağını ifade etti.

2 yıl içerisinde çok büyük bir para hazır verilirse, karşılığında Ay'a bir bayrak atmaktan başka Türkiye bir propaganda hamlesi yapmış olur."

Ne olmuştu?

- Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, 2023 senesinde Ay'a gitmenin hedeflendiğini söylemişti. Yeni nesil uydu geliştirme konusunda rekabete girecek nitelikte bir ticari marka yaratmayı hedeflediklerini aktaran Erdoğan, ülkemize ait bir bölgesel konumlama ve zamanla sisteminin oluşturulacağını dile getirmişti.

- Uzay limanı işletmesi kurmayı ve uzaya erişimi sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Erdoğan, uzay havası şeklinde nitelendirilen alana yatırım gerçekleştirileceğini, böylece Türkiye'nin uzaydaki yetkinliğinin artırılacağını söylemişti.

- Erdoğan, uzay nesnelerinin yerden takip edilmesi ve astronomik gözlemler gerçekleştirilmesi konusunda Türkiye'nin daha yetkin bir ülke olmasını amaçladıklarını belirterek, uzay sanayi ekosisteminin iyi bir şekilde geliştirilmesini hedeflediklerini aktarmıştı.

- Uzay teknoloji geliştirme bölgesinin kurulacağını kaydeden Erdoğan, uzay teknolojilerinin alt bileşenlerinin üretilebileceğini ifade etmişti. Erdoğan, uzay alanınsa insan kaynağı oluşturulacağını belirterek, bunun için uzay farkındalığının oluşturulacağını kaydetmişti. Uzaya Türk vatandaşının gönderilmesini hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, bunu bir bilim misyonu olarak gördüklerini dile getirmişti.

- Erdoğan, uzaya gönderilecek Türklere kozmonot veya astronot değil de Türkçe bir isim verilmesi gerektiğini belirterek, dilbilimcilere bunun için çağrıda bulunmuştu. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli ise "Cacabey" önerisinde bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 15:47