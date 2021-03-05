Bilim Adamları Şaşkın! Kuzey Kutbunun Üzerinde Uzay Fırtınası Meydana Geldi

Şaşırtıcı olarak Kuzey Kutbunda meydana geldi. Görenler de bilim adamları da oldukça şaşkın! Açıklamalarında tabi ardı kesilmedi.

TARİHTE İLK KEZ

Bilim adamları tarihte ilk kez Kuzey Kutbu üzerinde dönen bir uzay kasırgası gözlemlediler. Bu tarihi ana tanıklık edenler ise oldukça şanslıydı!

Uzay kasırgası, ilk olarak Çin'in Shandong Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından fark edildi. Bilim adamları önce Dünya'daki kasırgalara çok benzeyen fakat dönen bir plazma kütlesi gördüler. Fakat bu fırtına da bizim bildiğimiz su yerine elektronlar vardı!

8 SAAT BOYUNCA DEVAM ETTİ

Uzay kasırgası, Kuzey Kutbu'nun 1.000 km yukarısında görüldü. Dünya atmosferinde bulunan kasırgalara benzer şekilde, saat yönünün tersine dönmeye devam etti ve neredeyse 8 saat sürdü.

Reading Üniversitesi'nden uzay bilimcisi Profesör Mike Lockwood, "Şimdiye kadar uzay plazma kasırgalarının var olup olmadığı bile belirsizdi, bu yüzden bunu böylesine çarpıcı bir gözlemle kanıtlamak inanılmaz" ifadeleriyle bu olağanüstü olayın ne kadar nadir ve bilim adına önemli olduğunu belirtti.

Bilim adamları, 2014 yılında yapılan uydu gözlemlerini tekrar analiz ettiler ve Dünya iyonosferindeki Kasırga'nın 3 boyutlu bir modelini oluşturdular.

Uzay kasırgasının ise yapılan araştırmalar sonucunda kasırgadan etkilenmeyen sessiz bir merkezi olduğu gözlemlendi. Merkezin etrafında ise elektronlar kasırgalar şeklinde dolaşıyordu. Yaşanan bu doğa olayı ise dünyada gördüğümüz kasırgalara oldukça benzerdi.

Bilim adamları, bu uzay faaliyetinin diğer gezegenlerde de meydana gelip gelmediğin merak ediyorlar. Bilim adamları tarafından manyetik alanlara ve plazmaya sahip diğer bitkiler veya uyduların çevresinde uzay kasırgalarının meydana gelebileceği iddia ediliyor.

Profesör Mike Lockwood, meydana gelen uzay kasırgalarının fenomen olduğunu fakat bizim gözlemlediğimizden daha da yaygın olduğunu açıkladı.

Bilim adamları ise elde edecekleri bulgularla birlikte, meydana gelen bu uzay kasırgasının radyo iletişim sistemleri ve uydu verileri üzerindeki etkisini keşfetmeye çalışıyorlar.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 00:14