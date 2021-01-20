Biden Yönetiminden Türkiye’ye İlk Günden Tehdit: 'Sözde Müttefik'

ABD’nin Dışişleri Bakanlığı için potansiyel adaylarından biri olan Antony Blinken, bazı senatörlerin sorularını yanıtladı ve Donald Trump yönetiminin ardından, Biden yönetiminin nasıl bir tutum izleyeceğini paylaştı. Türkiye’nin bir NATO ülkesi olarak S400 satın almasının kabul edilemez bir davranış olduğunu ifade ederken, CAATSA yaptırımlarının sonuçlarının takip edileceği ve yeni yaptırımların da gündeme gelebileceğini aktardı.

Türkiye için ‘sözde müttefik’

Blinken ayıca, Türkiye için “Stratejik daha doğrusu sözde stratejik bir partnerinizin Rusya’daki en büyük stratejik rakiplerinizle aynı çizgide olması fikri kabul edilemez” ifadesini de kullandı. ABD’de Biden’ın ilk gününde, Blinken’ın bu çıkışlarını değerlendiren Emekli Korgeneral Hakkı Pekin, Biden yönetiminin henüz göreve gelmeden Türkiye’yi tehdit ettiğini ifade etti. Pekin, ABD’nin Türkiye’yi her zaman bir sözde müttefik olarak gördüğünü aktaran Pekin, müttefiklik anlayışında iki ülkenin olmadığını, sadece ABD’nin çıkarlarının söz konusu olduğunu aktardı.