Biden yönetiminde Türk kadınların dönemi!

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 20 Ocak 2021 tarihinde Biden yönetimi resmî olarak göreve başladı. Biden, ilk iş olarak kabinesinde yer alacak olan isimleri belirlemeye başladı. Birkaç gün önce Hazine Bakanlığına Janet Yallen getirilmişti. Yallen, ülkenin ilk kadın Hazine Bakanı olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu bakanlıkta Didem Nişancı'nın özel kalem müdürlüğü yapacağı ortaya çıkmıştı.

Özge Güzelsu

Didem Nişancı'nın ardından kabinede görev yürütecek iki Türk kadını daha açıklandı. Özge Güzelsu'nun Savunma Bakanlığında görev alacağı bildirildi. Söz konusu ismin, baş hukuk müşavir yardımcılığı yapacağı ifade edildi.

Özge Güzelsu'nun daha önce California eyaletinde avukatlık mesleğini icra ettiği öğrenildi. Söz konusu kadının ayrıca Senato Askeri Komitesi'nde görev yürüttüğü belirtildi. Stanford Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören Özge Güzelsu, şimdi de Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yönetiminde çalışacak.

Naz Durakoğlu

Naz Durakoğlu, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığında görev yürütecek. Söz konusu ismin, müsteşar yardımcılığı yapacağı bildirildi. Naz Durakoğlu, kıdemli yasama kongre ilişkilerinden sorumlu olacak.

Naz Durakoğlu, Senatör Shaheen'in 2017 senesinden beri kıdemli ulusal güvenlik danışmanlığını üstlenmişti. Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İş birliği Senatosu'nda demokratik meseleler ile çalışmalardan sorumlu olan Naz Durakoğlu, siyasi kariyerine Temsilciler Meclisi'nde başlamıştı. Naz Durakoğlu, Obama döneminde Bakan Yardımcısı Nuland'ın kıdemli danışmanlığını yapmıştı.

Didem Nişancı

Didem Nişancı'nın ise Hazine Bakanlığında görev yürüteceği bildirildi. Söz konusu isim, özel kalem müdürlüğü yapacak. Didem Nişancı, Hazine Bakanı Yellen'a oldukça yakın olacak. Hazine Bakanlığı personelinin amirliğini yapacak olan Didem Nişancı, söz konusu çalışmaların koordinasyonundan sorumlu olacak.

Didem Nişancı, Bloomberg isimli medya şirketinde bir dönem yöneticilik görevini üstlenmişti. Söz konusu isim, Obama yönetiminde ise SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) özel kalem müdürlüğü görevini üstlenmişti. Promontory Finansal Grup'ta görev yürüten Didem Nişancı, Senato'nun bankacılık komitesinde de yer almıştı. Başarılı Türk kadın, Hazine Bakanlığında 1998-2001 döneminde çalışmıştı.

Biden: Temsil gücü yüksek olacak!

Biden, kabinesinin temsil gücünün yüksek olacağına dair bir açıklamada bulunmuştu. Biden'dan önce farklıların en fazla olduğu kabine Obama tarafından kurulmuştu. Fakat Obama'nın oluşturduğu kabinede de 16 erkek ve 7 kadın vardı. Söz konusu kabinede bir tane de siyahi bakan bulunuyordu. Biden, az sayıda olan bakanlıklar için farklı grupların ve toplumun çok fazla rekabete girmesi nedeniyle zorluk yaşıyor. Bu nedenle Biden tarafından yapılan seçimler bazı kesimleri mutlu ederken, bazı kesimleri de huzursuz edebiliyor.

Kadınlar hayal kırıklığına uğramıştı

Biden'ın Savunma Bakanlığı görevine Lloyd Austin'i ataması üzerine kadınlar arasında bir hayal kırıklığı oluşmuştu çünkü kadınlar şu ana kadar bu göreve hiç kadın getirilmediği için beklentiye sahiplerdi. Biden'ın kabinede ılımlı ve yaşlı insanları tercih ettiği söyleniyor. Amerikan siyasetinde farklılıkların temsil edilmesi son yollarda ciddi derecede önemli olmaya başladı. Demokrat seçmenler, sembolik bir azınlık temsili istemiyor. Söz konusu seçmenler, Biden'dan verdiği sözleri yerine getirmesini istiyorlar. Biden, kabinede farklılıkların temsil edilmesi hususunda yeterli başarıya ulaşamaması halinde bunun faturasını ödemek zorunda kalabilir.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 10:35