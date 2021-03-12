Biden: Trump koronavirüsü inkâr ettiği için böyle oldu!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden, koronavirüs sebebiyle ülkenin kapanma sürecine girmesinin birinci yılında önemli açıklamalarda bulundu. Biden, koronavirüsün insan yaşamında değişime neden olduğuna ve kayıpların yaşanmasına yol açtığına dikkat çekerek, bir önceki Başkan Donald Trump'ı hedef aldı. Tam bir sene önce koronavirüs sebebiyle her şeyin durduğunu aktaran Biden, koronavirüsün uzun süre inkâr edilmesi sonucu ciddi bir şekilde yayıldığını, bunun da daha fazla vakaya, can kaybına ve psikolojik sıkıntılara neden olduğunu söyledi. Biden, 2019 senesine ait video ve fotoğrafların farklı bir çağda çekilmiş gibi olduğunu dile getirdi.

"500 binden fazla insan hayatını kaybetti"

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 527 bin 726'ya yükseldiğini belirten Biden, bunun Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 11 Eylül saldırıları ve Vietnam Savaşı'ndaki ölümlerden daha yüksek olduğuna işaret etti.

"Asya kökenliler tacize uğradı"

Biden, koronavirüsün insan yaşamı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ve ayrımcılığa yol açtığını kaydederek, Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçlarının arttığını söyledi. Asya kökenli Amerikalıların tacize uğradığını ve suçlamalarla karşılaştığını belirten Biden, söz konusu kişilerin şu anda koronavirüsle en ön safhalarda mücadele ettiğini ifade etti. Biden, nefret suçunun ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) yakışmadığını ve artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

"Hedefi geçiyoruz"

Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından 100 gün içerisinde 100 milyon doz koronavirüs aşısı hedefini belirlediklerini hatırlatarak, bu hedefin geçileceğini ve 60'ıncı günde söz konusu hedefe ulaşılacağını ifade etti.

"Herkesin hemen aşı yaptıracağı manasını taşımıyor"

18 yaş üstü bütün yetişkinlere 1 Mayıs gününe dek aşı hakkı tanımlanması için bütün eyaletlere talimat verildiğini belirten Biden, 18 yaş üstü olan tüm vatandaşlara 1 Mayıs gününe kadar aşı hakkının tanımlanmış olacağını ama bunun herkesin hemen aşı yaptıracağı manasını taşımadığını, yalnızca koronavirüs aşısı için sıraya girileceğini dile getirdi.

"Aşılama süreci hızlandırılacak"

Biden, Mayıs ayının bitimine dek tüm vatandaşlara yetecek düzeyde aşı stokunu sağlamayı hedeflediklerini kaydederek, aşılama sürecine hız kazandırılması amacıyla acil yardım personeli, askerî personel, emekli hekimler ve hemşirelerin seferbere edildiğini söyledi. Koronavirüs aşısına dair kayıtlar için internet sitesi kurulacağını belirten Biden, okulların derhal açılabilmesi amacıyla okul personeline ve servis şoförlerine yönelik aşılama sürecine hız kazandırılacağını ifade etti.

"Kısmi açılma gerçekleştirilecek"

Binden, koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlara ilişkin kısıtlamalarda değişikliğe gidileceğini ifade ederek, bu konuda çaba harcayacağını söyledi. Koronavirüsün üstesinden gelene kadar rahat bir şekilde uyumayacağını kaydeden Biden, bunun için vatandaşların da sorumluluklarını yerine getirmesi ve aşı yaptırması gerektiğini ifade etti. Biden, 4 Temmuz günü ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) kısmi olarak açılmasını amaçladıklarını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:56