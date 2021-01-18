Biden: Trump'ın kararlarını hemen değiştireceğim!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) oldukça tartışmalı geçen başkanlık seçimlerini Biden, 306 delegeyi hanesine yazdırarak kazanmıştı. 232 delegede kalan ve kritik eyaletleri kaybeden Trump ise sık sık seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarda bulunmuştu. Fakat Kongre, seçimlerin Biden tarafından kazanıldığını resmi olarak onaylamıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Biden, Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütecek Klain'e önemli bir not gönderdi. 20 Ocak günü başkanlık için yemin edecek olan Biden, Trump yönetiminde verilen kararlardan bazılarını hemen değiştireceğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı Biden, ilk olarak Müslüman çoğunluklu ülkelerden bazılarına getirilen vize yasağına son verecek. Söz konusu isim, daha sonra ülkesinin Paris İklim Anlaşmasına tekrar dâhil olduğunu duyuracak. Meksika sınırında bulunan mülteci ailelerin dağılmasına yönelik uygulamaya da son verecek olan Biden, koronavirüsün kontrol altında tutulabilmesi için ülkesinin gerekli noktalarında maske takılmasını zorunlu duruma getirecek. Klain, Biden'ın ilk başta bu tarz kararnameleri imzalayacağını ve Trump yönetiminde hayata geçirilen uygulamalardan bazılarını hızlı bir şekilde sonlandıracağını söyledi. Diğer yandan, koronavirüsün ekonomiyi ciddi derecede sarstığı ülkede Biden'ın hemen ekonomik destek paketini Kongre'den geçirmeyi ve onaylamayı hedeflediği ifade edildi. Söz konusu paketin 1,9 trilyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Ülkede 6 Ocak günü meydana gelen Kongre baskınından sonra Biden'ın 20 Ocak günü gerçekleştireceği yemin töreni için başkentte üst düzey güvenlik tedbirleri alındı. Ulusal Muhafızlar'ın Kongre binasında yerlere uzanarak uyudukları anlara dair görüntüler ortaya çıktı. İçeriden saldırı olasılığının değerlendirildiği, bu nedenle FBI tarafından Ulusal Muhafızlar'ın güvenlik taramasından geçirildikleri ifade edildi. Ordu Sekreteri McCarthy, şimdiye dek ciddi bir problemle karşı karşıya kalmadıklarını ve somut herhangi bir risk unsurunun da mevcut olmadığını söyledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, yemin töreninde görev yürütecek olan yaklaşık 25 bin askerin hepsinin güvenlik taramasından geçirilmiş olacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

Hatırlanacağı üzere Trump, 6 Ocak günü Washington'da gerçekleştirdiği miting sırasında destekçilerini Kongre binasına yürümeleri için kışkırtmıştı. Seçimlere hile karıştığına yönelik iddialarını yineleyen Trump, "Sesinizi barışçıl şekilde duyurun." demiş, olaylar çığırından çıkmıştı. Kongre binasına giden Trump destekçileri, kapıları ve camları kırarak içeri girmiş ve güvenlik güçleriyle yaşanan arbede esnasında 4 protestocu ve 1 polis memuru yaşamını yitirmişti. Olayları "başkaldırı" olarak değerlendiren Biden, Kongre binasını basan kişilerin terörist olduklarını duyurmuştu. Temsilciler Meclisi, "isyana teşvikle suçlanan Trump'ın görevine son vermesi" için Başkan Yardımcısı Pence'e çağrı yapan azil maddesini onaylamıştı. Pence ise bunun Anayasa'ya uygun olmadığını söylemiş, başkanın sağlık problemleri nedeniyle görevini sürdürememesi durumunda 25'inci ilave maddenin hayata geçirilebileceğini ifade etmişti.