Biden, Trump'ın kararlarını değiştirdi! Tam 17 kararname imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimlerini 306 delegeyle kazanan ve dün yemin töreni düzenleyen Biden, Trump yönetiminde alınan kararlardan bazılarını değiştirmek üzere hamlede bulundu. Beyaz Saray'a giren Biden, bunun için tam 17 kararname imzaladı.

Maske zorunluluğu

Koronavirüsten en fazla ölümün gerçekleştiği ülkede Biden, öncelikle pandemi önlemleri kapsamında federal binalarda maske kullanımını zorunlu hale getiren bir kararname imzaladı. Trump, ülke genelinde maske takılmasına yönelik zorunluluğu onay vermeyeceğini söylemiş, insanların özgür olmaları gerektiğini ifade etmişti. Sağlıklı insanların maske kullanmalarına gerek olmadığına ilişkin sağlık yetkilileri tarafından açıklamalar yapıldığını belirten Trump, 4-6 hafta süre boyunca tüm vatandaşların maske kullanması durumunda koronavirüsün kontrol altında tutulacağına ilişkin düşünceye asla katılmadığını kaydetmişti. Trump, maske kullanımına inanmadığını ifade etmişti.

Paris İklim Anlaşması

Bilindiği üzere küresel ısınmayı kabul etmeyen Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmişti. Biden ise söz konusu anlaşmaya tekrar dâhil olmak için bir kararnameye imza attı. Biden'ın iklim değişikliği ile mücadele konusuna önem verdiği ifade edildi. Çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine yol açan sera gazı salınımında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Paris İklim Anlaşması'nın istihdamı öldürdüğünü ileri süren Trump, söz konusu anlaşma ile çevreye zarar veren yabancıların zenginleşeceğini ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan insanların cezalandırılacağını söylemişti. Trump'ın bu kararı siyasi hamle olarak değerlendirilmiş çünkü Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan Obama 2025 senesinin sonunda ülkesinin 2005 senesinde kaydedilen emisyon değerlerine düşeceğini ifade etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü

Trump yönetimi, Çin konusunda anlaşmazlık yaşadığı DSÖ'den de (Dünya Sağlık Örgütü) ayrılmaya karar vermişti. Biden ise söz konusu örgüte yeniden dâhil olmak üzere bir kararnameye imza attı. Trump, DSÖ'nün (Dünya Sağlık Örgütü) koronavirüs ile mücadelede başarısız olduğunu ve söz konusu örgütün Çin ile yakınlaştığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine DSÖ'ye (Dünya Sağlık Örgütü) verilen finansal desteği durdurduklarını belirten Trump, esaslı reformlar gerçekleştirilmemesi durumunda söz konusu örgüte sağlanan fonların kalıcı şekilde dondurulacağını söylemişti. 29 Mayıs 2020 tarihinde açıklama yapan Trump, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ile kurulan ilişkiye son verildiğini ifade etmiş, daha sonra da resmî olarak örgütten çekildiği konusunda Kongre'ye bildirim göndermişti.

Seyahat yasağı

Trump yönetimi, Müslüman ülkelerden bazılarına seyahat yasağı getirmişti. Biden ise söz konusu yasağı kaldırmak için bir kararname imzaladı. Trump, göreve gelmesinin ardından 27 Ocak 2017 tarihinde Kuzey Kore'nin yanı sıra Çad, Somali, Yemen, Libya, Suriye ve İran'a yönelik seyahat yasağı getirmişti. Karara tepki gösterilmesi üzerine geri adım atılmış, Çad listenin dışında bırakılmıştı. Fakat daha sonra Yüksek Mahkeme, seyahat yasağının Anayasa'ya uygun olduğunu belirtmiş ve söz konusu yasağa onay vermişti.

Meksika sınırı

Biden, Meksika sınırında bulunan duvara yönelik fonların durdurulması için bir kararnameye imza attı. Trump, Pentagon bütçesinden 3,8 milyar doları Meksika sınırında yer alan duvar için aktarmaya yönelik karar almıştı. Farklı silah programları için tahsis edilen bütçesinin duvar için aktarılması tepkilere neden olmuştu. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, 3,8 milyar doların Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önceliklerine destek vermek ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye katkı sağlamak için verileceği ifade edilmişti. Trump, daha önce Meksika sınırında inşa edilen duvar için 5,6 milyar dolar fon ayırmış ancak Senato tarafından bu tutar reddedilmişti.

Keystone XL

Obama yönetiminde Keystone XL adlı petrol boru hattı projesi çevresel sebeplerden dolayı 2015 senesinin Kasım ayında reddedilmiş, Trump yönetiminde ise söz konusu projeye onay verilmişti. Biden, bu projenin iptal edilmesi için bir kararname imzaladı. Keystone XL ilse Kanada petrolü, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Meksika Körfezi'nde bulunan rafinerilerine taşınacaktı. 2 bin 735 kilometre uzunluğuna sahip olan hat ile bir günde 800 bine yakın varil petrol aktarılacağı tahmin ediliyordu.

Söz konusu kararnamelerle birlikte Biden, Trump yönetiminde alınan kararlardan bazılarını değiştirmek amacıyla toplam 17 farklı kararname imzalamış oldu.