Biden: Trump'ın aleyhine oy vereceklerine inanmıyorum!

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 6 Ocak Çarşamba günü Trump destekçilerinin Kongre binasını basmaları ve güvenlik güçleriyle arbede yaşanması sonucu biri polis olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirmişti. Demokratlar, söz konusu baskından Trump'ı sorumlu tutmuşlardı. Trump'ın azledilmesini talep eden maddeye Temsilciler Meclisi'nde onay verilmişti. Fakat bu konuda asıl kararı verecek olan Senato... Trump'ın azledilmesini isteyen madde, Senato yetkililerine devredildi. Temsilciler Meclisi'nden 9 kişi, Trump'ın azline yönelik resmî dokümanı Senato yetkililerine elden teslim etti. Senato, Trump'ın azli konusunda savcı görevini üstlenecek. Trump'ın Kongre baskını nedeniyle "isyana teşvik etmekle" suçlandığı madde, bilindiği üzere 14 Ocak Perşembe günü Temsilciler Meclisi'nde onaylanmıştı. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir önceki başkanının Kongre baskınından sorumlu olup olmadığı Senato yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek olan yargılama neticesinde belli olacak.

Yargılama 9 Şubat'ta başlayabilir

Demokrat Senatör Schumer, Senato'da isyana teşvik ile suçlanan Trump'ın yargılanmasına 8 Şubat haftasında başlanacağını bildirmişti. Schumer, Trump'ın azil maddesini yanıtlayabilmesi için 2 Şubat'a kadar süresi var. Temsilciler Meclisi'nin de 2 Şubat gününe kadar ön duruşma dosyasını teslim etmesi gerekiyor. Trump, söz konusu dosyayı yanıtlayabilmek için 6 gün süreye daha sahip olacak. Ön duruşma dosyasına dair bütün dokümanların Trump tarafından 8 Şubat'a kadar teslim edilmesi durumunda söz konusu ismin yargılama süreci 9 Şubat günü başlayabilecek. Senato'daki azil duruşması Patrick Leahy isimli Demokrat senatör tarafından yönetilecek.

67 senatörün "Evet" demesi gerekiyor

Senato'da bulunan Cumhuriyetçi senatörlerden çok az bir bölümünün Trump'ın azline "Evet" diyeceği ifade edilmişti. Yalnızca 5-6 senatörün Trump'ın azledilmesine yönelik oy vereceği belirtilmişti. Trump'ın isyana teşvik konusunda suçlu olarak değerlendirilmesi için 67 senatörün "Evet" demesi gerekiyor. Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti'nin Senato'da 50'şer sandalyesi olduğu düşünülürse Trump'ın bu konuda suçlu olduğuna karar verilmesi imkânsıza yakın gibi görünüyor.

Biden, bu süreçte Trump'ın isyana teşvik konusunda suçlu olduğuna karar verilmesi için 17 Cumhuriyetçi senatörün "Evet" demesi gerektiğine dikkat çekerek, bunun gerçekleşeceğini düşünmediğini söyledi. Biden, senatörlerin "kabine adaylarına" ve "pandemi yardım paketine" yoğunlaşmaları gerektiğini ancak Trump'ın yargılanmasının da şart olduğunu ifade etti.

Senato'nun, Trump'a yönelik yargı sürecini, söz konusu ismin 2024 senesinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde adaylığını koymasını önlemek amacıyla kullanabileceği ifade ediliyor.

Trump hangi konularda suçlanıyor?

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Kongre binasına yönelik baskından önce destekçilerini kışkırttığı ileri sürülen Trump aslında tam olarak neyle suçlanıyor? Trump'a yönelik suçlamalar "siyasi" suçlamalar olarak nitelendirilebilir. "İsyana teşvik" ile suçlanan Trump'ın, başkanlık seçimlerine yolsuzluk karıştığına ilişkin yanlış beyanlarda bulunduğu ve söz konusu seçimlerin sonuçlarının tanınmaması amacıyla çağrı yaptığı ifade ediliyor. Trump'ın Beyaz Saray'a yakın bir alanda bir araya gelen destekçilerine seslendiği ve insanları hukuk dışı bir eylem için kışkırttığı belirtiliyor. Trump'ın teşvik ettiği insanlardan bazılarının hukuk dışı biçimde Kongre binasını bastığı ve bir polis memurunun hayatını kaybetmesine neden olacak biçimde şiddet eylemlerine başvurduğu kaydediliyor. Trump'ın ülkedeki başkanlık seçimlerinin tescil edilmesini önleme konusunda daha önceki girişimlerinin devamı olacak şekilde hamlelerde bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca Trump'ın hem ülkenin güvenliğini hem de hükümetin güvenliğini riske attığı, demokratik işleyişin bütünlüğüne zarar verdiği ve başkanlık koltuğunun barışçıl bir şekilde devredilmesine müdahalede bulunduğu belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 09:05