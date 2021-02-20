Biden, Teksas'a gidecek! Acil durum ilanı bekleniyor 

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Teksas eyaletinde dondurucu soğuklarla birlikte elektrik ve su sıkıntısı yaşanıyor. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, söz konusu eyalet için acil durum ilanı ilan etmeye hazır olunduğunu söyledi. Biden, kriz yaşanan Teksas eyaleti için federal fon aktarılacağına dikkat çekti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı, ayrıca Teksas eyaletine yönelik ziyaret gerçekleştireceğini de bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Teksas eyaletinde acil durum ilan edilmesi için Biden tarafından talimat verildiğini teyit etti. Psaki, ayrıca Dallas, Austin ve Houston gibi kentlerin belediye başkanlarıyla irtibat halinde olunduğunu kaydederek, söz konusu belediye başkanlarının devlet kaynaklarını kullanmaları için yardımcı olunacağını belirtti.

Kaç kişi yaşamını yitirdi?

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) düşük hava sıcaklıkları nedeniyle yaklaşık 60 kişi yaşamını yitirdi. Bu kişilerden bazıları trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybederken, bazıları da araçlarında veya evlerinde karbon monoksit zehirlenmesi geçirerek hayatlarını kaybetti. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) güney eyaletlerinden bazılarında kar yağışı ve fırtına nedeniyle su kesintileri gerçekleşti. Tennessee eyaletinde 650 bini aşkın insan su kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Mississippi eyaletinde ise 150 bin civarında insan su kesintisine maruz kaldı. Normal şartlarda düşük hava sıcaklıklarının görülmediği eyaletlerde şu anda su boruları soğuktan donmuş vaziyette. İnsanların kar sularını kaynatarak tükettikleri görülüyor.

- ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) güneybatısında bulunan Teksas eyaletinde hava sıcaklıkları -18 dereceye kadar geriledi. Teksas eyaletinde bunun üzerine enerji şebekesinin çöktüğü bildirildi. Çok sayıda iş yeri ve konuta elektrik hizmeti verilememesi üzerine 3,3 milyona yakın insan elektrik kesintisine maruz kaldı. İnsanların hava bu kadar soğukken elektriksiz kalmaları büyük bir krize neden oldu. Tüp ve su kuyruklarının oluştuğu Teksas eyaletinde OHAL ilan edildiği belirtildi.

- Teksas eyaletinde su borularının donması sebebiyle 13 milyona yakın insanın temiz suya ulaşamadığı ifade edildi. Teksas eyaletinde bulunan konutların düşük hava sıcaklıklarına uygun şekilde yapılmaması nedeniyle ısıtma sistemlerinde sıkıntı yaşandığı kaydedildi. Bu nedenle evlerin de buz gibi olduğu ve insanların battaniyelerle oturmak zorunda kaldıkları aktarıldı. Hem iş yerleri hem de kiliselerin vatandaşlar tarafından ısınma amacıyla kullanıldığı görüldü.

- 18 Şubat Perşembe günü yapılan açıklamada Teksas eyaletinde boruların patlaması üzerine 1.2 milyar litrelik su kaybı yaşandığı ifade edildi. Houston kentinde suların kaynatılarak kullanılması gerektiği önünde uyarılar yapıldı. Teksas eyaletinin yetkilileri, vatandaşlara jeneratör ve su dağıtılması için çaba harcandığını dile getirdi. Yerel işletmelerden bazıları da içme suyu sağlanması için faaliyet göstermeye başladı. Teksas eyaletinde su sorununun ne zaman biteceğine ilişkin net bir bilgi verilmedi. Teksas Valisi Abbott, bu konuda çok sayıda tesisatçıyı görevlendirdiklerini duyurdu.

- Teksas eyaleti için hala peş peşe fırtına uyarıları yapılıyor. İlerleyen günlerde ise Teksas eyaletinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Teksas Senatörü Cruz'un böyle bir dönemde Meksika'ya tatile gitmesi tepkilere yol açtı. Cruz, kendisine gelen tepkiler üzerine ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) geri döndü.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 16:43