Biden: Putin bir katil!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) istihbaratı, başkanlık seçimlerine Rusya tarafından müdahale edildiğine dair bir rapor hazırladı. Raporda, söz konusu müdahaleyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönettiği ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerine müdahale etme teşebbüsünde bulunan Putin'in bedel ödeyeceğini söyledi. Biden, Putin'in bir "katil" olduğunu söyledi.

Rusya yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti. Rusya'nın ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) düzenlenen başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğuna dair herhangi bir delilin mevcut olmadığını aktaran Peskov, bu iddiaların iki ülke arasındaki ilişkileri giderek daha da kötü bir hale getireceğini söyledi.

Dezenformasyon iddiaları!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) istihbaratı tarafından hazırlanan raporda, başkanlık seçimlerine katılan Biden'a karşı Rusya tarafından dezenformasyon içerikli iddiaların yayıldığı kaydedildi. Ukrayna ile Biden arasındaki finansal ilişkilere dair iddialarda Rusya'nın payı olduğu belirtilen raporda, bu tarz iddialar aracılığıyla Biden'ın adaylığına karşı yıpratma operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

"Nihai sonuçlar etkilenmedi"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün hazırladığı rapora göre, başkanlık seçimlerinin Donald Trump lehine etkilenmesine yönelik girişimlere Putin tarafından onay verildi. Biden hakkında gerçek dışı ve herhangi bir dayanağa sahip olmayan iddiaların Rusya tarafından yayıldığı ileri sürülen raporda, yine de yabancı hükümetlerden hiçbirinin nihai sonuçları etkilemediği kaydedildi. Söz konusu raporda, Rusya'nın "nüfuz operasyonu" gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Rusya ile bağlantısı olan kişilerin 3 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerinden önce Biden'a ilişkin gerçek dışı iddiaları ortaya attığı ifade edilen raporda, dezenformasyon vasıtasıyla başkanlık seçimlerine yönelik güvene zarar verme çabasında olunduğu kaydedildi.

"İran da nüfuz operasyonu gerçekleştirdi"

Raporda, Rusya tarafından Trump lehine davranıldığı aktarılırken, İran'ın da Trump'a yönelik desteği azaltmak amacıyla nüfuz operasyonu yürüttüğü belirtildi. Trump tarafından İran'a yönelik maksimum baskı politikası izlenmişti. Trump döneminde İran aleyhine ambargolar hayata geçirilmiş, bunun üzerine ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile İran arasındaki tansiyon yükselmişti.

"Çin müdahale etmedi"

Raporda, siber casusluk çalışmalarıyla suçlanan Çin'in başkanlık seçimlerine herhangi bir şekilde müdahalede bulunmadığı belirtilerek, söz konusu ülkenin ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile istikrarlı bir ilişkiye sahip olmayı hedeflediği ifade edildi. Raporda, ayrıca nihai sonuçlara hiçbir yabancı devlet tarafından müdahalede bulunulmadığı kaydedildi.