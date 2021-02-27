Biden: İran'a "Cezasız kalmaz" demek istedik!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Suriye'de dün İran destekli silahlı gruplara ait bir hedefe yönelik hava saldırısı gerçekleştirmişti. Hava saldırısının Bağdat ve Erbil'de düzenlenen roketli saldırılarla ilişkili olduğu ifade edilmişti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) medyası, hava saldırısı için Biden tarafından talimat verildiğini bildirmişti. Medyada yer alan haberlerde, İran destekli silahlı gruplara ait bir hedefe yönelik saldırının hava saldırısından ibaret olduğu kaydedilmişti.

Biden: Cezasız kalmaz!

Söz konusu hava saldırısına ilişkin açıklamada bulunan Biden, İran'a "Cezasız kalacak biçimde davranamazsınız." mesajını vermek istediklerini söyledi. Biden, İran'ın dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ordusunun Biden'ın verdiği talimat üzerine İran destekli silahlı gruplara ait bir hedefe yönelik hava saldırısı düzenlediğini söylemişti. Bu hedefin Suriye'nin doğusunda bulunduğunu kaydeden Kirby, söz konusu hava saldırısının Irak'taki saldırılara bir yanıt olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Kirby, hava saldırısıyla birlikte İran destekli silahlı gruplara ait olan 9 binanın tümüyle imha edildiğini belirterek, 2 binanın ise işlevsiz duruma geldiğini söylemişti. İran destekli silahlı gruplara Ketaib Hizbullah ile Ketaib Seyyid el Şüheda'nın dâhil olduğunu aktaran Kirby, hava saldırısının terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon ülkeleriyle irtibat halinde düzenlendiğini dile getirmişti. Kirby, Irak ve Suriye'de gerilimin artmaması için hava saldırısının orantılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Irak'ta hangi saldırılar düzenlenmişti?

2021 senesinin Ocak ayında Victoria Askerî Üssü'ne yakın mesafede yer alan Bağdat Uluslararası Havalimanı, 3 tane füzeyle hedef alınmıştı. Saldırı sonucu yaralanan veya yaşamını yitiren olmamıştı. Füzelerden iki tanesi havalimanının yakınlarına isabet etmişti. Füzelerden bir tanesi ise El-Cihad Mahallesi'nde bir konuta isabet ederek tahribata neden olmuştu.

Geçen hafta ise Irak'ın Erbil kentinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askerî üssünün de bulunduğu havalimanı 14 tane füzeyle hedef alınmıştı. Saldırıda bir sivil müteahhit yaşamını yitirmişti. Bir Amerikan askeri ile 5 sözleşmeli personelin de yaralandığı ifade edilmişti. Füzelerden 4'ünün ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askerlerinin yer aldığı yerleşkeyi hedef aldığı kaydedilmişti.