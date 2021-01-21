Biden'ın yemin töreninde neden mor renk tercih edildi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Biden dönemi başladı. Biden tarafından düzenlenen yemin törenine katılım gösterenlerin ise mor renkte kıyafetler tercih etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu ülkede Cumhuriyetçilerin renginin kırmızı olduğu, Demokratların renginin de mavi olduğu biliniyor. Mor rengi ise kırmızı ve mavi renklerinin karışımından elde ediliyor. Yani yemin törenine katılanların, mor ve bordo renkleriyle insanları birleştirmeye yönelik bir mesaj verdiği söylenebilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eski First Lady olan Michelle Obama'nın kıyafetinde bordo rengini tercih ettiği görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 67'inci Dışişleri Bakanı olan Clinton'ın ise kıyafetinde mor rengini seçtiği fark edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 43'üncü başkan olan Bush ise mor renkte bir maske kullanmayı tercih etti. Öte yandan, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında kameraların karşısına mor renkte bir kıyafetle çıktı.

Biden'dan "birlik" mesajı

Yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) insanları birleştirmeyi amaçladığına dikkat çekmişti. Biden, ülkesinde yeni bir sayfa açılması ve insanların birbirlerini dinlemeleri için çağrıda bulunmuştu. Başkanlık seçimlerinde kendisine oy vermeyen insanlara seslenen Biden, bunun anlaşmazlık veya bölünme manasını taşımadığını söylemişti. Biden, kendisini destekleyenler ve desteklemeyenler dâhil olmak üzere bütün Amerikalıların başkanı olacağına dikkat çekerek, kendisine destek vermeyenler için de ciddi bir şekilde çalışacağını ifade etmişti.

Ülkesinde zorlukların üstesinden gelebilmek için "birlik" vurgusu yapan Biden, söz konusu zorlukları atlatmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ruhunu ve geleceğini tekrar oluşturmak amacıyla kelimelerden daha fazlasına gereksinim duyulduğunu belirten Biden, bunun sadece "birlik" olmakla sağlanabileceğini söylemişti. Biden, düşmanlarla mücadele edebilmek için herkesin birlik olması gerektiğini kaydederek, birleşilmesi durumunda önemli işlere imza atılabileceğini kaydetmişti.

Mor ne anlama geliyor?

Politik meseleleri ve gücü simgeleyen mor renginin, "otorite" rengi olduğu biliniyor. Cesareti, yeteneği ve prestiji yansıtan mor rengini, geçmişten beri iktidar sahiplerinin her zaman tercih ettikleri görülüyor. Geniş fikirli bir renk olarak nitelendirilen mor, ufku genişleten bir renktir. Mor, ayrıca uygar ve tarafsız bir renk olmasının yanı sıra kabul ve anlayışı yansıtır. Mor, ortama sıcaklık vermesinin yanı sıra şefkat ve barışı savunan bir renktir. Zenginlik, güç ve asalet anlamına gelen mor, geçmişte imparatorlar ve yöneticiler tarafından tercih ediliyordu.