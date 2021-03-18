Biden'ın "katil" açıklamasına Rusya'dan karşılık!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) istihbaratı, 3 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya tarafından müdahale edildiğine ve söz konusu süreci de Rusya Devlet Başkanı Putin'in yönettiğine dair bir rapor hazırlamıştı. Bunun üzerine ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, Putin'in katil olduğunu ifade etmişti.

Rusya'dan yanıt geldi

Söz konusu açıklamadan sonra ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Rusya arasında tansiyon yükseldi. Rusya, Washington'da bulunan büyükelçisini çağırdı. Konuya ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığından geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki ilişkilerin akıbetini değerlendirmek amacıyla Büyükelçi Antonov'un Moskova'ya çağrıldığı ifade edildi.

"Yol haritası belirlenecek"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile ilişkilerde nasıl davranılması gerektiğine dair bir yol haritası belirlemek üzere görüşme yapılacağı ve bu nedenle Antonov'un Rusya'ya geri çağrıldığı belirtilen açıklamada, Biden yönetiminin yaklaşık iki aydır görevde olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Biden yönetiminin neyi başarıp neyi başaramadığının analiz edilmesi için bunun iyi bir sebep olduğuna dikkat çekildi.

"İlişkilerin bozulmasını engellemeyi hedefliyoruz"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Washington tarafından son senelerde çıkmaza sokulan ilişkilerin yeniden onarılmasına yönelik yöntemlerin tespit edilmesini ve söz konusu ilişkilerin kalıcı bir biçimde bozulmasının engellenmesini istedikleri aktarıldı. Açıklamada, Antonov ile hem Dışişleri Bakanlığında hem diğer kurumlarda gerçekleştirilecek olan görüşmeler esnasında bu meselenin ele alınacağı ifade edildi.

"Hesap verecekler"

Rusya ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki ilişkilerin Trump yönetiminden farklı olacağına dikkat çeken Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'nın artık hesap vereceğini söyledi. Psaki, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, son gelişmelerden haberi olduğunu belirterek, Biden yönetiminin Rusya'ya karşı farklı bir tavır sergileyeceğini ve kaygı duyulan konulara doğrudan müdahalede edileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

ABC News'e mülakat veren Biden, Rusya tarafından ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) düzenlenen başkanlık seçimlerine müdahale edilmesine ilişkin açıklamada bulunmuştu. Biden, Putin'in katil olduğunu ve başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle bedel ödeyeceğini ifade etmişti.

Ocak ayında Putin ile telefonda görüştüğünü aktaran Biden, iddiaların ispatlanması halinde gereken karşılığın verileceği hususunda Putin'e uyarıda bulunduğunu söylemişti. Biden, Putin ile görüşmesinin uzun sürdüğünü belirterek, seçimlere müdahale edildiğine yönelik iddiaların kanıtlanması durumunda kendisine "hazırlıklı olması gerektiğini" söylediğini aktarmıştı. Putin için "katil" ifadesini kullanan Biden, söz konusu liderin mutlaka bedel ödeyeceğini vurgulamıştı.

"İlişkiler kötüleşecek"

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise söz konusu raporun gerçek dışı olduğunu ve herhangi bir dayanağının bulunmadığını belirterek, bu tarz iddiaların iki ülke arasındaki ilişkileri iyice kötüleştireceğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 10:59