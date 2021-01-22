Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı Biden'ın azli için harekete geçildi. Cumhuriyetçi vekil Greene, göreve yeni başlayan Biden'a karşı azil maddesini Temsilciler Meclisi'ne sundu. Greene, Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda azli için çaba harcayacağını söylemişti. Söz konusu vekil, bu açıklamasının arkasında durarak Biden'ın azli için hamlede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Greene, yeni başkanın görevini kötüye kullandığını iddia etti. Greene, aslında bu iddiasıyla yeni başkanın oğlu Hunter Biden'a işaret etti.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokratlarda olduğu düşünülürse Biden'a karşı azil hamlesinin başarılı olma ihtimali bulunmuyor. Fakat 20 Ocak günü resmî olarak göreve başlayan Biden'ın azli için hemen harekete geçmesi dikkat çeken bir gelişme oldu.

Hunter Biden olayında neler yaşanmıştı?

Hunter Biden, Joe Biden'ın 50 yaşındaki oğlu. Avukat olan Hunter Biden'ın Ukrayna merkezli Burisma isimli doğal gaz şirketi ile olan ilişkisi tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu ismin, 2014 senesinden beri söz konusu doğal gaz şirketinin yönetim kurulu üyelerinden biri olduğu biliniyor. Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada Ukrayna'nın en üst düzey başsavcısı tarafından Burisma'daki yolsuzluklar hakkında bir tahkikat gerçekleştirilmişti. Burisma yetkilisinin Hunter Biden ile tanıştığı ve 2014 senesinde yaşanan Ukrayna Devrimi'nin ardından Amerikan nüfuzundan yararlanmayı hedeflendiği belirtilmiş, Hunter Biden'ın da bu durumdan yarar sağlamayı düşündüğü iddia edilmişti. Bunun üzerine söz konusu başsavcının görevine son verilmişti.

O dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkanı olan Donald Trump ise Joe Biden'ın görevini kötüye kullandığını iddia etmişti. Donald Trump, başsavcının görevine son verilmesi için Joe Biden tarafından Ukrayna yönetimine baskı yapıldığını ileri sürmüştü. Ukrayna lideri Zelensky'den Hunter Biden ve Joe Biden'ın Burisma ile ilişkisinin araştırılmasını talep eden Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde azledilmesine yönelik karar alınmıştı. Fakat Hunter Biden'a ilişkin yolsuzluk iddiaları kanıtlanamamıştı. Bunun üzerine yeni başsavcı da Burisma'daki yolsuzluklara ilişkin tahkikatı sürdürmüştü. Söz konusu başsavcı, doğal gaz şirketindeki yolsuzlukların Hunter Biden ile bir ilgisinin olmadığını söylemiş, bu yolsuzlukların Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyeliğinden önce meydana geldiğini ifade etmişti. Başsavcı, Hunter Biden hakkında yolsuzluk konusunda bir şüphe duyulmaması gerektiğini belirtmişti.

Vergilerine ilişkin tahkikat başlatılmıştı

2020 senesinin Aralık ayında ise Hunter Biden'ın vergilerinin soruşturulduğu öğrenilmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hunter Biden, Adalet Bakanlığının Delaware eyaletinde bulunan ofisi tarafından avukatına bilgi verildiğini kaydederek, vergilerine ilişkin tahkikat gerçekleştirildiğini öğrendiğini duyurmuştu. Hunter Biden, vergi işlerini kanunlara göre yürüttüğüne dikkat çekerek, tarafsız bir tahkikat gerçekleştirilmesi durumunda bunun zaten ortaya çıkacağını ifade etmişti.