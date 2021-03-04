Biden'dan valilere maske tepkisi: Neandertal zihniyet!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, eyaletlerden bazılarında maske zorunluluğuna son veren valilere sert tepki gösterdi. Biden, 28 bin seneye yakın bir süre önce nesli tükenen bir insan türü olarak bilinen Neandertallere karşı ırkçı bir açıklamada bulundu.

"Ciddi bir hata"

Mississippi ve Teksas'ta maske zorunluluğuna son verilmesini "ciddi bir hata" olarak nitelendiren Biden, şu ana kadar ülkede 78 milyon doz aşı uygulandığını ancak bunun kamu sağlığı tedbirlerine son verilmesini gerektirmediğini ifade etti.

Biden, koronavirüsle mücadelede her şeyin iyi yönde gittiğine ve maske kullanımına son verilebileceğine dair "Neandertal" zihniyete ihtiyaç duymadıklarını kaydederek, fiziki mesafe ve maske gibi tedbirlerin hala kritik bir önem taşıdığını söyledi.

"Terbiyeciye gereksinim duymuyoruz"

Mississippi Valisi Reeves, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, terbiyeciye gereksinim duymadıklarını ifade etti. Vaka sayılarının azalması durumunda eyaletlerin kendi kararlarını verebileceklerini ve uzmanlara kulak asabileceklerini kaydeden Reeves, ABD'lilere (Amerika Birleşik Devletleri) hakaret edilmesi yerine onlara güven duyulması gerektiğini aktardı.

"Normal hayatı geri getirmemiz gerekiyor"

Biden'a yanıt veren Teksas Valisi Abbott, eyalette yaşayan vatandaşlara "koronavirüsün sona ermediğini" kesin bir dille aktardığını söyledi. Halk ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin artık kendi kararlarını verebileceklerini kaydeden Abbott, herkesin koronavirüsle mücadelede gerekli olan bilgi ve araç-gerece sahip olduğunu ifade etti.

Abbott, tedavi gören kişi sayısı, hastaneye yatış oranı, aşılama durumu ve etkili metotlardan anlaşılacağı üzere kendilerine herhangi bir şeyin dayatılmasına gerek olmadığını belirten Abbott, Teksas eyaletinde normal hayatı geri getirmeleri ve geçim kaynaklarını tekrar sağlamaları gerektiğini ekledi.

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) birçok eyaletinde koronavirüs önlemleri esnetildi. Mississippi ile Teksas eyaletinde maske zorunluluğuna son verildi. Söz konusu eyaletlerde bütün işletmelerin tam kapasiteyle faaliyet göstermelerine müsaade edildi.

ABD'de koronavirüs tablosu

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) şu ana kadar 29 milyon 456 bin 377 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 531 bin 652 can kaybı gerçekleşti. Söz konusu ülke hem vaka hem can kaybı bakımından dünya sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Mississippi eyaletinde durum ne?

Mississippi eyaletinde şu ana kadar 295 bin 675 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 6 bin 743 ölüm gerçekleşti.

Teksas eyaletinde durum ne?

Teksas eyaletinde şimdiye dek 2 milyon 679 bin 886 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 44 bin 708 can kaybı gerçekleşti.

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri), koronavirüsle mücadele kapsamında 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi onaylanmıştı. Söz konusu paket kapsamında ailelere 1 trilyon dolar değerinde yardımda bulunulmasına karar verilmişti. Tüm vatandaşlara 1.400'er dolar verileceği kaydedilmişti. Koronavirüsle mücadele faaliyetleri için 415 milyar dolarlık bütçe ayrılacağı, küçük ölçekli işletmelere de 440 milyar dolarlık destek verileceği aktarılmıştı.