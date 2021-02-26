Biden'dan talimat geldi! Hava saldırısı gerçekleştirildi

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), alınan bilgiye göre, İran destekli gruplara ait bir hedefe yönelik hava saldırısı düzenlendi. Söz konusu hedefin Suriye'de bulunduğu belirtilirken, Erbil ile Bağdat'taki roketli saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Konuya ilişkin fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Biden onay verdi

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) basını, saldırının Biden tarafından onaylandığını duyurdu. İran destekli gruplara ait bir hedefe yönelik saldırının "bir hava saldırısından meydana geldiği" ifade edildi.

"Hedef Suriye'nin doğusunda"

Konu hakkında açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü Kirby, Biden tarafından verilen talimatın ardından ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ordusunun İran destekli silahlı gruplara ait bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti. Kirby, söz konusu hedefin Suriye'nin doğusunda yer aldığını söyledi.

"Irak'ta gerçekleştirilen roketli saldırılara yanıt oldu"

Hava saldırısının Irak'ta gerçekleştirilen saldırılara bir yanıt olduğunu kaydeden Kirby, söz konusu saldırı ile sınır kontrol noktasında yer alan ve İran destekli silahlı gruplara ait olan çok sayıda tesisin imha edildiğini dile getirdi. Kirby, bu gruplara Ketaib Seyyid el Şüheda ve Ketaib Hizbullah'ın dâhil olduğunu söyledi.

"Orantılı biçimde düzenlendi"

Hava saldırının DEAŞ terör örgütü karşıtı koalisyon ülkeleriyle irtibat halinde gerçekleştirildiğini aktaran Kirby, Suriye ve Irak'taki gerginliğin artırılmaması için söz konusu saldırının orantılı biçimde düzenlendiğini ifade etti.

Irak'ta hangi saldırılar gerçekleştirilmişti?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ordusuna ait olan Victoria Askerî Üssü'ne yakın mesafede bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na yönelik Ocak ayında 3 tane füze fırlatılmıştı. Söz konusu saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden olmamıştı. 2 füze Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarına isabet etmiş, 1 füze ise El-Cihad Mahallesi'nde yaşayan bir sivilin evine düşerek tahribata yol açmıştı.

Irak'ın Erbil şehrinde geçen hafta ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askerî üssünün de yer aldığı havalimanına yönelik füze saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırı sonucu bir sivil müteahhit hayatını kaybetmişti. 1 ABD (Amerika Birleşik Devletleri) askeri ve 5 sözleşmeli personel ise yaralanmıştı. Söz konusu saldırı kapsamında 14 tane roket atılmış, bunlardan 4'ünün Amerikan askerlerinin bulunduğu yerleşkeyi hedef aldığı öğrenilmişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 08:51