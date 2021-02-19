Biden'dan İran'a yönelik flaş hamle: Kararı geçersiz kıldı!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden'ın İran'a yönelik izleyeceği politika yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İran'a yönelik BM (Birleşmiş Milletler) yaptırımlarının yeniden hayata geçirilmesine olanak sağlayan mekanizmanın uygulanmasına dair karar geçersiz kılındı. Söz konusu hamle, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) BM (Birleşmiş Milletler) Daimi Temsilciği tarafından BMGK'ya (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) gönderilen mektupla ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, BM (Birleşmiş Milletler) tarafından 13 senedir İran'a yönelik uygulanan silah ambargosunun sürdürülmesini istemiş ancak BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) tarafından kabul edilmemişti. Bunun üzerine İran tarafından nükleer anlaşmada yer alan maddelere aykırı davranıldığını ileri süren Trump yönetimi, 20 Ağustos 2020 tarihinde son verilen bütün BM (Birleşmiş Milletler) yaptırımlarının yeniden hayata geçirilmesine olanak sağlayan mekanizmayı devreye soktuğunu bildirmişti.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), bu mekanizmanın devreye sokulamayacağına yönelik BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) tarafından yapılan itirazlara aldırış etmeden 19 Eylül 2020 tarihinde İran'a yönelik BM (Birleşmiş Milletler) yaptırımlarını tek taraflı olarak hayata geçirmişti.

Biden tarafından izlenen dış politikada Orta Doğu'ya ağırlık verildiği görülüyor. Orta Doğu'da İran'a odaklanan Biden, söz konusu ülkeyi yeni nükleer anlaşmaya ikna etmeye çalışıyor. Biden, dış politikada güç kullanımının en son tercih edilecek yöntem olması gerektiğini düşünüyor. Bunun yerine koşullu müzakere yöntemini tercih ettiği görülen Biden, İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesini hedefliyor.

İran'a yönelik yaptırımların sona erebileceğine dikkat çeken Biden, bunun için uranyum zenginleştirme oranının indirilmesini şart koşuyor. Söz konusu oranın yüzde 3,67 düzeyine çekilmesi isteniyor. Biden, İran tarafından balistik füze programının sona erdirilmesini talep ediyor. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı, ayrıca söz konusu ülkenin Körfez, Irak, Lübnan ve Suriye'deki etkisini bitirmesini bitirmesi gerektiğini düşünüyor.

Suudiler ile İran yanlısı Husiler'in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle masum sivillerin yaşamını yitirdiği Yemen'e Biden tarafından özel bir temsilci atandı. Biden, Yemen'de yaşanan savaşı sona erdirmek için uğraşacaklarını dile getirdi. Suudi Arabistan'a hassas güdümlü bomba ihracatına son veren Biden, İran'a karşı yine de Suudilere destek vereceğini bildirdi. Biden, diğer yandan da terör örgütlerinin bulunduğu listeden Husiler'i silmeye çalışıyor. Biden tarafından izlenen bu politikalar şimdiden tartışma yaratmış durumda.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump yönetiminde uygulanan "zorbalığın" ve "baskı politikasının" şu anda Biden yönetimi tarafından da devam ettirildiğini öne sürüyor. Zarif, Biden'ın söz konusu politikaları artık bırakması gerektiğini belirterek, ilk olarak yaptırımların kaldırılmasının şart olduğunu söylüyor. Bunun için İran tarafından ilk adımın atılmasına gerek olmadığını aktaran Zarif, iki ülke arasındaki ilişkilerin deneme sürecinden geçtiğini belirtiyor.