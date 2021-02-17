Biden bir kez daha açıkladı: 125 bine kadar mülteci kabul edilecek!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Biden, toplu aşılamaya Trump döneminde yeteri kadar hazırlanılmadığını belirterek, başkanlık koltuğuna oturduğu zaman ülkede çok az koronavirüs aşısının bulunduğunu dile getirdi. 2021 senesinin Temmuz ayına dek 600 milyon doz koronavirüs aşısının teslim alınacağını kaydeden Biden, yani bütün ABD (Amerika Birleşik Devletleri) halkına yetecek sayıda koronavirüs aşısının satın alınacağını söyledi.

"Herkes aşı yaptırsın"

Biden, herkesin kesinlikle koronavirüs aşısı yaptırması gerektiğini belirterek, bu şekilde koronavirüsün 2021 senesinin sonuna dek yavaşlayabileceğini kaydetti. Okullarda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçilebilmesi için çaba harcadıklarını ifade eden Biden, bunun hızlı bir şekilde halledilemeyeceğini söyledi.

"İşletmelere destek verilecek"

Biden, ekonomik destek paketinin yürürlüğe gireceğini belirterek, söz konusu paketin değerinin 1,9 trilyon dolar değerinde olacağını dile getirdi. Vatandaşlara direkt olarak nakit desteği verileceğini kaydeden Biden, küçük ölçekli işletmelere de üst düzeyde destek verileceğine dikkat çekti.

"Trump konusunda açıklama yapmaktan bıktım"

Biden, Trump'ın azil davasında aklanmasına ilişkin soruya verdiği yanıtta, 4 sene boyunca bütün haberlerde Trump'ın olduğunu ancak şimdi söz konusu haberlerin sadece ABD (Amerika Birleşik Devletleri) halkına ilişkin olacağını söyledi. Trump konusunda açıklama yapmaktan bıktığını ifade eden Biden, Trump'a ilişkin olası bir davaya Adalet Bakanlığı tarafından karar verileceğini belirtti.

Biden, çok sayıda alanda Çin ile rekabet halinde olunduğunu vurgulayarak, demokratik kurallar ve insan haklarına ilişkin endişelerini Çin yönetimine bildirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"125 bine kadar mülteci kabul edilecek"

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) bulunan yasa dışı 11 milyon göçmenin aşamalı olarak vatandaşlığa alınmasına ilişkin sürecin başlatılacağını kaydeden Binde, 125 bine kadar mültecinin kabul edilebileceğini söyledi. Trump döneminde söz konusu limit 5 bine kadar düşürülmüştü.

Biden'ın mülteci politikası nedir?

Biden'ın mülteci politikasına göre, Orta Asya ve Avrupa'dan 4 bin mülteci, Karayipler ve Latin Amerika'dan 5 bin mülteci, Doğu Asya'dan 6 bin mülteci, Güney Asya'dan 13 bin mülteci ve Afrika'dan 22 bin mülteci kabul edilecek. Biden, insani kriz yaşanan çok sayıda ülkeden insanların farklı bir yere yerleştirilmesi gerektiğini, bu nedenle mülteci kabul limitinin artırılacağını dile getiriyor. Mültecilerin güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve maddi anlamda yük getirdiğini iddia eden Trump'ın aksine Biden mülteciler lehine kararlar veriyor.

Biden, daha önce de yaptığı açıklamada, 1 Ekim 2021 tarihinde mali yılın başlayacağını hatırlatarak, mülteci kabul limitinin 125 bine yükseltileceğini duyurmuştu. Koronavirüs ve Trump döneminde getirilen kısıtlamalar nedeniyle mülteci kabullerinde yavaşlama oldu. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim-5 Şubat döneminde sadece 1.501 mülteci söz konusu ülkeye kabul edildi.

Suriye dâhil olmak üzere birçok ülkede mültecilerin zor koşullar altında yaşadığını belirten Biden, Esed rejimine bağlı güçler tarafından sivillerin yerlerinden edildiğini ve söz konusu sivillerin aç bırakıldığını ve katledildiğini ifade ediyor. Ovama döneminde 2016 mali yılında 12 bin 600'e yakın Suriyeli ülkeye kabul edilmişti. Trump döneminde ise 2020 mali yılında sadece 500'e yakın mülteci kabul edilmişti.