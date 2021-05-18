Beyzbol Sopası ile Darp Davasında Yeni Gelişme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopası ile darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan 27 yaşındaki Berk Öcalan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığı haberine ulaşıldı. Beyzbol sopası hakkında açılan davada şüpheli şahıs hürriyetten yoksun kılma ve silahlı tehdit suçlarından beraat edildi. Bunun yanı sıra, hakaret suçundan 2 ay 15 gün kasten yaralama suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere hapis cezası verildiği öğrenildi. 27 yaşındaki Berk Öcalan isimli şahsın denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanılarak tahliye edilmesi yönünde bir karar alındığı bilgisine ulaşıldı.

İzmir Karşıyaka'da 24 Mart tarihinde yaşanan olayda Berk Öcalan isimli suçlu sosyal medya hesabı üzerinden bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini öne sürdüğü kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı evde bulunan beyzbol sopası ile darp etti. Şiddet gören 24 yaşındaki Zeynep Çetinkaya ise erkek arkadaşından gördüğü şiddet sonrasında hastaneden darp raporu aldı ve Öcalan hakkında şikayette bulundu. Meydana gelen korkunç olay ile ilgili başka suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan önce gözaltına alındı ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 27 yaşındaki Öcalan hakkında hazırlanmış olan iddianamede, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, silah sayılan aletle kasten yaralama suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Zeynep Çetinkaya ve Berk Özalan davasının Karşıyaka 8. Asliye Mahkemesi’nde görüldüğü öğrenildi. 24 yaşında erkek arkadaşı tarafından şiddet gören Zeynep Çetinkaya isimli şahıs ise mahkemeye avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu ile katılım gösterdi. Salgın sebebiyle duruşmaya tarafların az sayıda yakını katıldı ve bunun yanı sıra destek olmak amacı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de adliyeye geldi.

Öcalan ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi ve iddia edildiği gibi kız arkadaşını ölümle tehdit etmediğini, onun üzerine kapıyı kitlemediğini ya da beyzbol sopası ile ona vurmadığını söyledi. Kız arkadaşı Çetinkaya'nın kolundaki çatlak ile ilgili de bir bilgisi olmadığı ifade edildi.