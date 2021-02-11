Beylikdüzü Metrobüsündeki Tacizciyi Önce Yolcular Tartakladı Sonra Polis Yakaladı

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Beylikdüzü metrobüsünde bir taciz olayı yaşandı. Metrobüsten inen genç bir kadın tacizci tarafından takip edilip aynı zamanda cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındığını fark etti. Bir tacizci tarafından mercek altına alındığını fark eden kadını diğer yolcular da korumak için harekete geçti. Beylikdüzü metrobüsünde yaşanan taciz olayında tacizcinin diğer yolcular tarafından önce tartaklandığı ve ardından darp edildiği haberi öğrenilirken şüpheli polise teslim edildi.stanbul’un Beylikdüzü ilçesinde metrobüste yaşanan taciz olayı ile ilgili polis olaya el attı. Metrobüsten inen genç kadının arkasında bulunan tacizci, genç kadını takip edip cep telefon kamerası ile görüntülemeye başladı. Tacizcinin bu hareketi diğer yolcular tarafından fark edildi ve işte o sırada tacizci için zor zamanlar başladı. Dün akşam üzeri saat 17.00 sularında yaşanan olay, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesinde bulunan metrobüs durağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre metrobüsten inen yolcuyu takip eden tacizci telefon kamerası ile genç kadını görüntüleyip kayıt altına almaya başladı. Ardından tacizcinin bu hareketi diğer yolcular tarafından fark edildi ve tartaklanmaya başlandı. Kimliği açıklanmayan tacizciyi fark eden otobüsteki 3 genç, metrobüsten inip yaklaşık olarak 200 metre kadar tacizciyi izlemeye devam etti. Metrobüsten inen 3 genç, tacizciyi takip ettikten sonra cep telefonunu aldı ve telefonunun galeri bölümündeki fotoğrafları gördü. Genç kadının görüntülerini cep telefonu ile kaydeden tacizciyi metrobüsten inen 3 genç önce tartakladı ardından darpta bulundu. Tacizciyi fark eden gençler bu durumdan haberi olmayan kadına konuyu anlattı ve tacizcinin telefonundaki kendi görüntülerini izletip haber verdi. Ardından genç kadın öğrendiği bilgilerden sonra kendisini taciz eden şahsı tanımadığını söyledi ve durum hemen polise bildirildi. Polise bildirilen olay üzerine polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yolcular tarafından tartaklanıp darp edilen tacizci gözaltına alındı. Gözaltına alınan tacizcinin polisler yanında gazoz içmeye çalışıp rahat hareketleri ise tepki topladı. Polisin el attığı olayda şüpheli ve kadın merkeze götürülüp ifadeleri alındı. Konu hakkındaki soruşturma devam ediyor.