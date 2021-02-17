Beykoz’da Ofisinden Çıktığı Anda Saldırıya Uğrayıp Hayatını Kaybetti

Beykoz’da korkunç bir olay yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir binadaki iş yerinden çıkan iki kişi saldırıya uğradı. Otomobil içerisinden yapılan silahlı saldırı sonucunda iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer kişi ise korkunç olayı yaralanarak atlattı. Beykoz’da ofisten çıkan iki kişi gelen otomobil içerisinden açılan silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil içerisindekilere karşılık olarak ofisten çıkan iki kişi de aynı şekilde silah ile karşılık verdi. Gruplar arasında çatışma bir süre devam etti. İşte konu hakkında detaylar…

Olay 23.00 sularında Beykoz Merkez Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. 4 katlı binanın içerisinde bulunan 3. kattaki iş yerinden evlerine gitmek üzere çıkan İbrahim Bağcı ve Halit Kul, cadde üzerine adımlarını attığı sırada saldırganlar tarafından ateş açıldığı haberi öğrenildi. Fevzipaşa Caddesi üzerinde otomobil ile birlikte gelen saldırganlar 2 kişiye ateş açıp birinin ölümüne sebep oldu. Cadde üzerinde arabadan yapılan silahlı saldırıya Kul ve Bağcı da aynı şekilde tabanca ile ateş ederek karşılıkta bulundu. Taraflar bir süre çatışmayı sürdürdü. Olayda kurşunların hedefi olan İbrahim Bağcı ve Halit Kol yaralanırken yaralılardan biri sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silah ile ateş açan saldırganlar ise olay yerine geldikleri otomobil ile iki kişiyi yaraladıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin geldiği ifade edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak şerit ile birlikte olay yerine koruma altına alındı. 112 sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Çılan silahlı saldırı sonucunda yaralanan İbrahim Bağcı ve Halit Kol, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İş yerinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Bağcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Uzun süre inceleme yapan ekipler, olay sırasında kullanılan iki tabanca ile mermi dolu bir şarjör bulunduğunu belirtti.