Beyin Damarları Patlamış: Aşırı Güçlü Orgazm Nedeniyle Öldü!

İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre, Malavi’de bir seks işçisi ile birlikte olan 35 yaşındaki bir adam, kısa süre içinde hayatını kaybetti. Otopsi sonucunda, adamın ölüm nedeninin aşırı güçlü orgazm olduğu belirlendi.

Beyin damarları yırtılmış

Clarles Majawa isimi adamın ölüm nedeni olaydan günler sonra ortaya çıktı. Adli tıp kurumu, otopsi raporunda Majawa’nın ölüm nedeninin güçlü orgazm nedeniyle damarların yırtılması olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, hayatını kaybeden adamın birlikte olduğu seks işçisine yönelik suçlama yöneltilemeyeceği de belirtildi.