Beyaz Saray: Rusya ile ilişkiler artık daha farklı olacak!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), muhalif lider Navalny'nin tutukluluğu nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım getirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, söz konusu yaptırımların AB (Avrupa Birliği) ile koordinasyon halinde duyurulduğunu belirtti. Psaki, Navalny'nin Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından sinir gazı ile zehirlendiğini düşündüklerine dikkat çekerek, kimyasal silahların uluslararası hukuk yükümlülüklerinin üstünde direkt etkiye sahip olduğunu söyledi. Psaki, kimyasal silahlar ile biyolojik silahlar hususunda bir kanun hazırlanması amacıyla Kongre ile temasa geçildiğini aktardı.

"Koşulsuz biçimde serbest bırakılmalı"

Rusya'ya yönelik yaptırımların kritik olduğuna dikkat çeken Psaki, Navalny'nin derhal ve koşulsuz bir biçimde serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Psaki, Navalny hususunda Rusya'ya yönelik ilave hamlelerde bulunma haklarının da saklı tutulduğunu belirterek, Biden'ın Putin ile ilişkilerinin Trump dönemine göre oldukça farklı olacağını aktardı.

"Menfaatlerimize göre davranacağız"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Rusya arasındaki ilişkilerin bazı konularda iyileştiğini hatırlatan Psaki, söz konusu ülkeyle bazı konularda kritik anlaşmazlıklar yaşandığını da dile getirdi. Psaki, Rusya ile söz konusu meselelerin tartışılacağını ve ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) menfaatleri doğrultusunda davranılacağını söyledi. Rusya'da tutuklu durumda olan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) vatandaşlarının serbest bırakılması için bütün olanaklara başvurulacağını belirten Psaki, Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapora rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a yönelik yaptırım getirilmemesine değindi.

Psaki, Suudi Arabistan ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki ilişkilerin tekrar gözden geçirildiğini belirterek, konuya ilişkin istihbarat raporunun duyurulduğunu ve söz konusu raporda yer alan ayrıntıların zaten bilindiğini söyledi. Kaşıkçı için "masum bir gazeteci" ifadesini kullanan Psaki, söz konusu ismin korkunç bir cinayete kurban gittiğini aktardı.

"Çok sayıda kişiye yaptırım uyguladık"

Psaki, Kaşıkçı cinayetinde adı geçen çok sayıda insana yönelik yaptırım uygulandığına dikkat çekerek, böyle bir cinayetin yeniden işlenmesinin önüne geçmek için uğraştıklarını dile getirdi. Suudi Arabistan ile "askerî tehditlerin önlenmesi" ve istihbarat paylaşımı" gibi çok sayıda alanda ilişkilerin geliştirildiğini belirten Psaki, bunun ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) menfaatleri için önemli olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Navalny, Rusya'nın Tomsk kentinden başkent Moskova'ya gitmek için 20 Ağustos 2020 tarihinde uçağa binmişti. Uçuş esnasında zehirlendiği ileri sürülen Navalny, Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla kendisini zehirlemeye çalıştıklarını ifade etmişti. 22 Ağustos 2020 tarihinde Almanya'da bulunan bir hastaneye götürülen Navalny, Rusya'ya döndüğü gün olan 17 Ocak 2021 tarihinde tutuklanmıştı.

Bunun üzerine Moskova Şehir Mahkemesi, yolsuzlukla suçlanan Navalny'e yönelik 3,5 senelik ertelenmiş hapis cezasından ev hapsini düşürmüştü. Böylece Navalny 2,5 senelik normal hapis cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine AİHM, muhalif liderin serbest bırakılması amacıyla geçici tedbir kararı almıştı. Rusya bu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürmüştü.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 10:51