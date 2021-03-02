Beyaz Saray'dan Prens Selman açıklaması: Doğru bir karar!

CIA tarafından Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan rapor geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Söz konusu raporda, Türkiye'nin İstanbul şehrinde Kaşıkçı'nın yakalanmasına veya öldürülmesine yönelik operasyona Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafından onay verildiği ifade edilmişti. Prens Selman tarafından Suudi Arabistan'daki karar alma mekanizmalarının kontrol edildiği belirtilen açıklamada, Kaşıkçı cinayetinde Prens Selman'ın danışmanı ile güvenlik ekibinin bulunduğu belirtilmişti. Raporda, Prens Selman'ın yurt dışında bulunan muhalifleri baskı altında tutmak için şiddet içerikli hamlelerde bulunduğuna dikkat çekilmişti.

Yaptırım uygulanmamıştı

Söz konusu rapora rağmen ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından Prens Selman'a yönelik bir yaptırım getirilmemiş, bu durum tepkilere neden olmuştu.

"76 kişiye yaptırım uygulandı"

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kaşıkçı'nın katledilmesini korkunç bir suç olarak nitelendirdi. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden'ın bu raporun kamuoyuna duyurulmasını "yasal zorunluluk" olarak değerlendirdiğini belirten Psaki, cinayette rol oynayan şahıslara yönelik ciddi hamlelerde bulunduklarını dile getirdi. Psaki, Suudi Arabistanlı 76 kişiye Kaşıkçı cinayete nedeniyle yaptırım uyguladıklarını kaydederek, bu kişiler arasında üst düzey yetkililerin de bulunduğunu söyledi.

"Diplomatik hamlelerde bulunuldu"

Psaki, bu şekilde cinayetlerin yeniden gerçekleştirilmesinin önüne geçileceğini ifade etti. Başkanlık seçimlerinden önce Biden'ın "Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına ceza verileceğine" dair sözü hatırlatılan Psaki, Suudi Arabistan hususunda diplomatik hamlelerde bulunulduğunu aktardı.

"Ulusal menfaatlerimiz de önemli"

Psaki, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Suudi Arabistan arasında tehditlere karşı savunma, füze saldırıları ve istihbarat paylaşımı gibi birçok konuda kritik ilişkilere sahip olunduğunu belirterek, küresel diplomasinin ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) ulusal menfaatlerine göre davranmasını zorunlu kıldığını dile getirdi.

"Ulusal güvenlik ekibinin önerilerine göre karar alınıyor"

Biden'ın kendisine gösterilecek tepkiye zaten hazır olduğunu aktaran Psaki, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin önerilerine göre kararlar aldığını ve bunu uzun süreli menfaatler için uygun bir tutum olarak gördüğünü ekledi.

Cengiz: Katille tokalaşacak mısınız?

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Prens Selman'ın cezalandırılması gerektiğini belirterek, Biden başta olmak üzere dünya liderlerinin bir katille tokalaşıp tokalaşmayacaklarını sormuştu. Cengiz, Prens Selman'a ceza verilmemesi halinde bunun insanlık tarihi adına kara bir leke olacağını belirterek, bu şekilde insanlık değerlerinin de kaybedileceğini dile getirmişti. Prens Selman'ın cezalandırılması için harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Cengiz, adaletin tecelli etmemesi durumunda bunun tüm insanlık için utanç kaynağı olacağını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 10:34