Beyaz Saray'da Sevgililer Günü hazırlığı! Kalplerle donatıldı

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden Sevgililer Günü için oldukça heyecanlı. Biden çifti Beyaz Saray'da ilk Sevgililer Günü'nü geçirecek. Bu nedenle Beyaz Saray'ın Sevgililer Günü için hazırlandığı görüldü. Bahçenin kırmızı kalplerle donatıldığı ve söz konusu kalpler aracılığıyla sağlık, iyilik, kuvvet, birlik ve beraberlik ve sevgi mesajlar verildi.

Jill Biden'ın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sevgililer Günü'nün First Lady tarafından çok sevildiği ifade edildi. Açıklamada, Jill Biden'ın temennilerinin ABD (Amerika Birleşik Devletleri) halkına iletilebilmesi amacıyla bahçenin kalplerle donatıldığı bildirildi.

"Önemli bir gün"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nün önemli bir gün olduğuna dikkat çekti. Biden, Sevgililer Günü'nün Jill Biden tarafından en sevilen gün olduğunu doğruladı.

"İnsanların yüzlerini güldürmek istedim"

Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan kalplere dair açıklama yapan Jill Biden, koronavirüs sebebiyle herkesin üzgün hissettiğine dikkat çekerek, insanların yüzlerini biraz da olsa güldürmeyi amaçladığını söyledi.

21 milyar dolarlık harcama bekleniyor

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Sevgililer Günü dâhilinde 21,8 milyar dolar değerinde harcama gerçekleştirilebileceği düşünülüyor. 2021 senesinde yapılacağı tahmin edilen harcamaların, geçen seneye göre azalma kaydettiği fark edildi. ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) yaşayanların geçen sene 14 Şubat Sevgililer Günü için 27,4 milyar dolar değerinde harcama gerçekleştiği öngörüldü. 2019 senesinde bu miktarın 20,7 milyar dolar olduğu ifade edilirken, 2018 senesinde ise 19,6 milyar dolar olduğu ifade edildi. Koronavirüs sürecinden önce geçen sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayanların her bir kişinin ortalama 196,31 dolarlık harcama gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu harcamanın 2021 senesinde 32 dolar civarında bir azalmayla 164,76 dolara gerileyeceği öngörülüyor.

Koronavirüs etkisi görülecek

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacak olanların 4'te 3'lük bölümü, koronavirüs sürecinde olunsa bile bu özel günün önem taşıdığını belirtiyor. Söz konusu insanların yüzde 74'ü ise koronavirüsün 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik kutlama planlarını direkt olarak etkileyeceğini savunuyor.

Çiçek ve çikolata revaçta

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçek, çikolata ve kart gibi ürünler revaçta. Koronavirüs süreci sebebiyle Sevgililer Günü'nde dışarıda yemek yiyecek olan çiftlerin sayısında ciddi bir azalma bekleniyor. Tüketicilerin sadece yüzde 24'lük bölümü bu özel günü dışarıda yemek yiyerek değerlendirmeyi düşünüyor. Bu, şu ana kadar anket tarihinde görülen en düşük oran olarak nitelendiriliyor.

Çoğunluk şekerleme almayı düşünüyor

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacakların yüzde 41'lik bölümü evlerinde yemek yemeyi düşünüyor. 2021 senesinde tüketicilerin yüzde 54'lük bölümü 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için şekerleme almayı istiyor. Yüzde 44'lük bölümü kutlama kartı hazırlamayı, yüzde 36'lık bölümü çiçek almayı planlıyor. Yüzde 21'lik bölümü hediye çeki vermek isterken, yüzde 20'lik bölümü herhangi bir kıyafet almayı, yüzde 18'lik bölümü ise mücevher hediye etmeyi düşünüyor. Yüzde 12'lik bölümü ise farklı hediyeler vermeyi düşünüyor.