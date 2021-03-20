Beyaz Saray: Biden rüzgârdan dolayı düştü!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden'ın uçağa binmek için merdivenleri çıkarken peş peşe düşmesi dünyanın gündemine oturdu.

Georgia eyaletine gidecek olan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden, uçağa binmeden önce merdivenleri çıkarken 3 defa düşmüştü.

Biden, düşe kalka merdivenleri çıkmış ve asker selamı vermesinin ardından Georgia eyaletine gitmek üzere uçağa binmişti.

Hafif yaralandı

Bunun üzerine ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden'ın sağlık durumuna hızlı bir şekilde bakılmış ve bacaklarında hafif şekilde yaralanmaların bulunduğu tespit edilmişti.

"Rüzgârdan dolayı düştü"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Biden'ın düşmesine ilişkin bir açıklamada bulundu. Jean-Pierre, havanın çok rüzgârlı olduğunu ve Biden'ın da rüzgârdan dolayı düştüğünü söyledi. Jean-Pierre, kendisinin de rüzgâr yüzünden düşme tehlikesi atlattığını dile getirdi.

Savunma bakanının ismini unutmuştu

Biden, bir süre önce ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ismini unutmuştu. Austin'i "eski general" olarak nitelendiren Biden, onu sık sık "general" olarak andığını belirtmiş ve kekelemeye başlamıştı.

Başkan olduğunu da unutmuştu

Beyaz Saray'da koronavirüse ilişkin Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Biden, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "başkan" olduğunu söylemişti. Biden, bir süre duraksadıktan sonra konuşmasına devam etmişti.

Trump tarafından sık sık "yaşlı" olduğuna vurgu yapılan Biden, önceden gerçekleştirdiği bir basın toplantısında da Harris için "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.

"Yaşlı ve uyuşuk"

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir önceki başkanı Donald Trump, Biden'ın "yaşlı ve uyuşuk" olduğunu söylemişti. Biden'ın hareketlerini taklit eden Trump, söz Biten’in konusu ismin kolunu bile kaldırmaya halinin olmadığını ifade etmişti. Trump, koronavirüsle enfekte olduktan sonra gördüğü tedavi sayesinden kendisini çok daha genç hissetmeye başladığını dile getirmişti. Biden'ın başkanlık için akıl sağlığının yeterli olmadığını iddia eden Trump, Biden'ın iki kelimeyi bile bir araya getiremediğini söylemişti. Trump, Biden'ın koronavirüs sürecinde evinin bodrum katında kendisini karantina altına aldığını ve oradan çok az dışarı çıktığını söylemişti.

Trump'ın 1964 doğumlu, Biden'ın ise 1942 doğumlu olduğu biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 16:41