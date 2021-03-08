Beşşar Esed'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile eşi Esma Esed hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu çiftin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Şam yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Beşşar Esed ile eşi Esma Esed'e uygulanan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, Beşşar Esed ile eşi Esma Esed'in genel durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

İsrail'den esir karşılığı aşı!

İsrail'in, Suriye'nin güneyinde bulunan Kuneytra şehrine "yanlışlıkla" girmesinin ardından tutuklandığı öğrenilen vatandaşının serbest bırakılması için Suriye'ye koronavirüs aşısı gönderdiği ileri sürülmüştü. Esir takası için İsrail'in Suriye'ye göndermek üzere Rusya'dan Sputnik V aldığı ifade etmişti. Söz konusu aşıların değeri 1,2 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Söz konusu anlaşma dâhilinde koronavirüs aşılarının direkt olarak Şam'a yollanacağı belirtilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 23 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan erken seçimden önce söz konusu bilgiyi saklamak istediği öğrenilmişti.

Suriye'de koronavirüs tablosu

Suriye'de iç savaş nedeniyle koronavirüs verileri şeffaf bir şekilde paylaşılmasa da açıklanan verilere göre, söz konusu ülkede son bir günde 56 vaka tespit edilirken, 81 kişi iyileşti. Son bir günde koronavirüs kaynaklı 5 can kaybı gerçekleşti. Suriye'de şu ana kadar 15 bin 981 vaka kayıtlara geçerken, 10 bin 374 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şimdiye dek koronavirüs kaynaklı 1.063 ölüm gerçekleşti.





İç savaşın sağlık sistemine ciddi derecede hasar verdiği bilinen bir gerçek. Bu nedenle Suriye'de yaygın şekilde koronavirüs testi yapılmasında sıkıntılarla karşılaşıldığı ifade edilmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, söz konusu ülkede sağlık personelinin koronavirüs hastalarına yetişmekte güçlük çektiğini, hastane kapasitelerinin dolduğunu ve koruyucu ekipmanların da yeterli seviyede olmadığını bildirmişti.

İdlib için "en riskli yer" denilmişti

İdlib'in koronavirüs bakımından en riskli yer olduğu ifade edilmişti. İdlib'de ateşkes ilan edilse de 2019 senesinin Aralık ayından beri çok sayıda insanın çatışmalar sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı biliniyor. Bu insanların çoğunluğunun kamplarda sağlıksız şartlar altında yaşamlarını sürdürdükleri de biliniyor. Söz konusu kamplarda sabun ve su gibi temizlik malzemelerinin bulunamadığı ve fiziki mesafenin sağlanamadığı belirtilmişti. BM'den (Birleşmiş Milletler) Jens Laerke, Suriye'de gerçek vaka sayısının, açıklanana göre daha fazla olduğunu söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 16:28