Beşiktaş'ta Cip Benzin İstasyonuna Girdi! Yaşanan Faciada 4 Kişi Yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta dehşet verici bir olay meydana geldi. Barbaros Bulvarı'nda seyir halinde olan araç kontrolden çıktı ve benzin istasyonuna girerek korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan kazayı cip içerisinde bulunan 4 kişi yaralı olarak atlattı. Beşiktaş'ta meydana gelen dehşet anlarında can kaybı ise henüz bulunmamakta.

Araç sürücüsünün seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir sebep ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. İlk olarak kaldırıma çarpan cip, sonrasında yol kenarında bulunan tabelaya ve aydınlatma direğine vurdu. Araç kontrolü tamamen sürücüden çıkan cip, son olarak bir benzin istasyonuna girdi ve orada takla attı. Araç içerisinde bulunan 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta meydana gelen olay Büyükdere Caddesi Etiler yol ayrımında yaşandı. Kaza sonrası edinilen bilgilere göre Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden 34 YZ 2278 plakalı cip direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Henüz bilinmeyen bir sebeple sürücü kontrolünden çıkan araç, kaldırıma çarptı ve ardından büyük bir faciaya yol açtı. Cip içerisinde 2'si kadın 4 kişi bulunuyordu. Öncelikle kaldırıma çarpan cip, ardından yol kenarında bulunan tabela ve aydınlatma direğine vurdu ve benzin istasyonunun dağıttı. Akaryakıt pompasına doğru ilerleyen cip, pompanın demir bariyerlere çarpıp takla atması ile korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Benzin istasyonunda gerçekleşen korkunç olayda takla atan cip içerisinde bulunan 4 kişinin yaralandığı haberi öğrenildi. Kazaya şahitlik eden benzinlik çalışanları ise hemen olayı ihbar etti. Benzin çalışanlarının yaptığı ihbar sonucunda olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Özel ekipler sayesinde araçtan çıkarılan yaralılara 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. İlk müdahale sonrasında araç içerisinde bulunan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. İhbar sonucu olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan araç içerisindeki kişilerin sağlık durumu hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmasa da araç içerisindeki bir kadının sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise takla atan araçta yangın çıkma olasılığını en aza indirmek adına köpük sıktı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ardından biri çekici geldi ve araç olay yerinden kaldırılmış oldu.