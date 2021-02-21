Berat Albayrak’ın Avukatı Konuştu: ‘Evinde Çocuklarıyla Beraber’

Berat Albayrak nerede?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görevinden istifa ettiği Kasım ayından beri kameraların karşısına çıkmadı. Bununla birlikte Albayrak’ın nerede olduğu da bilinmiyordu. Son günlerde CHP’nin sosyal medya kampanyalarında, Damat nerede? sorusunu sormayı sıklaştırmasının ardından Albayrak cephesinden ilk ses geldi. Albayrak’ın avukatı olan Sinan Göktaş, muhalefetin iddialarına karşı 500 bin liralık bir tazminat davası açılacağını ve kazanıldığı takdirde şehit askerlerin ailelerine bağışlanacağını belirtti.

Göktaş, Albayrak için “Berat Albayrak, görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir” ifadesini kullandı. Albayrak’ın avukatı, Merkez Bankası’nın eriyen rezervleri ile ilgili olaraksa, “Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.” dedi.