Berat Albayrak’ın Avukatı Konuştu: ‘Evinde Çocuklarıyla Beraber’

Berat Albayrak nerede?
Göktaş, Albayrak için “Berat Albayrak, görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir” ifadesini kullandı. Albayrak’ın avukatı, Merkez Bankası’nın eriyen rezervleri ile ilgili olaraksa, “Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.” dedi.