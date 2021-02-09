Berat Albayrak İçin ‘Aranıyor’ Afişi Hazırlayan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Hazine ve Maliye Bakanı görevinden istifa ettiği 8 Kasım tarihinden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Berat Albayrak’ın nerede olduğu gündemde merak konusu. CHP teşkilatı bu konuyla ilgili yaptığı çalışmada, Albayrak’ın nerede olduğuna ilişkin bir afiş çalışması yaptı.

Afişte Albayrak için “wanted” ifadesi kullanılıyor

81 ildeki CHP örgütlerinin çeşitli noktalara astığı afişlerede Merkez Bankası’nın satış nedeniyle eriyen 128 milyar dolarlık rezervine vurgu yapılarak 128milyardolar com sitesine de vurgu yapıldı.

Sözcü’nün haberine göre İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis, merkeze çağırdığı 3 CHP üyesini afişlerden ötürü gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edilen gençler, mahkemenin ardından serbest bırakıldı.