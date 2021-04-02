Berat Albayrak Geri Mi Dönüyor? Berat Albayrak Hakkında Güçlü İddia!

Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP ve Kabine de ciddi değişikliklerin meydana geleceğine dair birçok dedikodu vardı. Bu dedikodular ise gündemde kalmaya devam ediyor. Aralarından dikkat çeken güçlü bir söylenti de Berat Albayrak hakkında.

Berat Albayrak ülkemizin eski Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu. Fakat sonra Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınmış ve hemen ardından da yeni ekonomist üst düzey yöntemi kurulmuştu. Fakat gelen dedikodulara göre oluşacak yeni kongrede Berat Albayrak da yer alabilirmiş. İşte kabine değişimine dair son dakika gelişmeler ve açıklamaları haberimizde.

KABİNE DE DEĞİŞİM Mİ MEYDANA GELİYOR?

Ankara’da meclis sıraları oldukça karışık. Kabine de büyük bir değişiklik olacağı söyleniyor. Buna göre birçok isim gidecek. Yerlerine de piyasalar tarafından daha çok tanınan ve sevilen isimlerin gelmesi bekleniyor. Hatta bu değişim rüzgârı kamu bankalarında etkisini göstermeye başladı bile. Geçtiğimiz günlerde kamu bankalarında bir düzine görev değişimi meydana gelmişti.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yerine de Şahap Kavcıoğlu’nun atanması bu dedikoduları güçlendirdi. Kavcıoğlu ve Albayrak’ın görüş açısında aynı temelde oldukları bir gerçek. Aynı zamanda ikilinin yakın olduğu da konuşuluyor. Merkez Bankası başkanın değişmesi de bu söylentileri güçlendiriyor.

Şahap Kavcıoğlu’nun atanması da yine Berat Albayrak’ın geri dönüşü olarak da algılanıyor.

YENİ KABİNE NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Berat Albayrak’ın aralarında soğukluk olduğu iddia ediliyordu. Şimdi ise bu buzların eridiği problemlerin çözüldüğü dedikodusu geldi. Kabinede ise Albayrak’ın geleceğine dair kesin bir iddia şimdilik yok.

BİRÇOK BAKANLIĞIN DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR

Devlet politikasına doğrudan bağlı olan İç işleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı gibi bakanlıklar da baskı daha fazla. Bu bakanlıklar tarafından alınan kararlar doğrudan ülke yönetimine ve itibarına şekil veriyor. Bu bakanlıklardan biri hakkında ise kritik bir değişim bekleniyor.

Bunun yanı sıra meclis sıralarındaki dedikodulara göre Sağlık ya da Eğitim Bakanlıklarında da değişiklikler meydana gelebilir. Bakan Fahrettin Koca ya da Bakan Ziya Selçuk görevde kalsa bile bu bakanlıklardaki yönetim kadrolarında bir revizyon oldukça ihtimal dahilinde. Fakat tüm bunların dışında en az 3-4 bakanlıkta ciddi bir değişim gelmesi bekleniyor.

PİYASA BEKLENTİSİ NE?

Piyasa beklentileri ise şu anlık ekonomi kanadında değişiklik olmaması yönünde. Son zamanlarda yaşanan sık ekonomik üst düzey değişiklikleri nedeniyle piyasalar ya kendilerine çok yakın bir ismi görmek istiyor ya da mevcut düzende istikrar bekliyor.

Eğer ekonomi yönetiminde tekrar bir değişime gidilirse ve bu değişim piyasalara yakın bir isimden yana olmaz olumsuz bir tepki gelebilir. Dolar kurunda önü alınamayan yükselişler ve Türk lirasında sert inişler kaçınılmaz olacaktır. Bu sefer dolar kurunu bastırmak içinde gerek Merkez Bankası’na gerekse politika yapıcılara daha fazla yük düşecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 17:53