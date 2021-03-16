Belgesiz Harfiyat Kamyonları Yüklü Miktarda Ceza Aldı

Eyüpsultan’da yapılan denetimlerde kamyon şoförlerine yüklü miktarda ceza kesildi. Trafik polisleri tarafından yol üzerinde denetimler yapılıyordu. Eyüpsultan’da polis ekipleri tarafından yürütülmekte olan rutin denetimler sırasında 9 kamyon şoförüne ceza kesildiği haberi öğrenildi. Ekipler tarafından yürütülmekte olan denetim harfiyat kamyonlarına yönelik gerçekleşti. Trafik polisleri aracılığı ile titizlikle yürütülen denetimler sonucunda kurallara uymayan sürücülerin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Eyüpsultan’da gerçekleşen olayda 9 kamyon şoförüne kurallara uymadıkları gerekçesi ile ceza kesildiği ifade edildi.

Olay, Eyüpsultan, Kemerburgaz mevkiinde gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Eyüpsultan’da trafik güvenliğini sağlama amacı ile yol üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Harfiyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimler sırasında 9 kamyon şoförüne yüklü miktarda para cezası kesildi. Eyüpsultan’da gerçekleşen denetimler sırasında trafik polisleri harfiyat kamyonlarını durdurdu ve belge talebinde bulundu. Belge kontrolü gerçekleştiren trafik polisleri, kurallara uymayan kamyon şoförlerine ceza işleminde bulundu. Eyüpsultan’daki denetim sırasında araçları durdurup kontrol gerçekleştiren ekipler, kamyonların araç muayenelerinin yapılıp yapılmadığına, uygun tonajda yük taşınıp taşınmadığına ve kasalarda branda olup olmadığına baktı ve kontroller gerçekleştirdi. İstanbul Eyüpsultan’da yapılan denetimlerde toplamda 35b harfiyat kamyonunun denetlendiği bilgisi öğrenildi. Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymadıkları anlaşılan ya da eksikleri belirlenen 9 kamyon şoförüne para cezası uygulandığı öğrenildi. Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 9 kamyon şoförlerine toplamda 8035 lira ceza kesildiği ifade edildi.

Eyüpsultan’da ceza alan kamyon şoförlerinden biri olan Feyzi Turgut, ceza almasının sebebi olarak izin belgesinin fotokopi olduğunu söyledi. Aslı gerektiğini ifade eden şoför, firmayı aradığında aslının olmadığı cevabı ile karşılaştığını ve firmadan izin belgesi olarak fotokopiyi verdiklerini açıkladı. 144 lira ceza işlemi uygulanan Turgut, bir bilgisinin olmadığını ve bu konu ile yetkililerin ilgilenmesi gerektiğini ifade ederken yalnızca şoför olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Ceza kesilen başka bir sürücü de ne olduğunu anlayamadığını ve güzergah belgesi olmadığı için ekiplerin ceza kestiklerini açıkladı. Şantiyeye gideceğini söyleyen kamyon şoförü, buradan yakıt alıp yoluna devam edeceğini ifade etti.