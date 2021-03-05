Belediye başkanı, Putin'in portresiyle aşı yaptırdı!

Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Roque Perez şehrinin Belediye Başkanı ilginç bir harekete imza attı. Belediye Başkanı Juan Carlos Gasparini, koronavirüs aşısı yaptırırken elinde Rus lider Vladimir Putin'in portresini tuttu.

Gasparini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin'e ülkesine yönelik yardımlarından dolayı teşekkürlerini sunmak istediğini ifade etti.

Sputnik V aşının kaç insanın hayatını kurtardığını soran Gasparini, aşı yaptırırken Putin'in portresini elinde tutmasının bir saygı göstergesi olduğuna dikkat çekti.

"Ciddi bir bilgi birikimine sahipler"

Rusların bilim alanında ciddi bir bilgi birikimine sahip olduğunu aktaran Gasparini, tüm eğitimli insanların Rusların bu konuda neler yapabildiğinin farkında olduğunu ifade etti.

"Zehirleneceğimizi iddia etmişlerdi"

Putin'in portresini tutarak koronavirüs aşısı yaptıran Gasparini, "Ruslar tarafından zehirleneceğimize dair iddialar ortaya atılmıştı. Fakat Ruslar bizim hayatımızı kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

Arjantin'de Aralık ayının sonunda koronavirüse karşı toplu aşılama program başlatılmıştı. Söz konusu ülkede toplu aşılama kapsamında Sputnik V aşısının kullanıldığı biliniyor.

Öte yandan, Sputnik V aşısının Arjantin'de üretiminin gerçekleştirilmesi amacıyla Şubat ayında anlaşma sağlanmıştı.

Aşı önceliğinde skandal ortaya çıkmıştı

Arjantin'de Horacio Vertbisky isimli ünlü bir gazeteci, Sağlık Bakanı Gines Gonzales Garcia'nın arkadaşı olduğunu ve onun vasıtasıyla koronavirüs aşısı yaptırdığını söylemişti. Bunun üzerine Garcia istifa etmek zorunda kalmıştı. Eski Devlet Başkanı Eduardo Duhalde ile hükümete yakın çevreden bazı isimlerin de aralarında yer aldığı 70 kişiye koronavirüs aşısı uygulandığı tespit edilmişti. Ayrıcalıklı bir şekilde aşılama yapılması ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.

Protesto edilmişti

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Mayıs Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi tarafından bu olay protesto edilmişti. Protestocuların hükümet karşıtı sloganlar attıkları ve devlet başkanlığı binasının önündeki demir parmaklıklara pankartlar astıkları görülmüştü. Protestoculardan bazıları da korna çalarak destek vermişlerdi. Söz konusu protesto gösterileri, Arjantin'in Mendoza, Mar del Plata ve Cordoba gibi kentlerinde gerçekleştirilmişti.

Arjantin'de koronavirüs tablosu

Arjantin'de şu ana kadar 2 milyon 133 bin 963 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 52 bin 644 can kaybı gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 15:29