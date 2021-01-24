Bekçilik Sınavı Sonuçları Açıklandı Mı? 2021 Bekçi Maaşı Ne Kadar?

Bekçi olup halkın can ve mal güvenliğini korumak isteyen vatandaşların geçtiğimiz günlerde girdiği bekçilik sınavının sonuçları sıklıkla araştırılıyor. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı sonuçlarının yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı kapsamında İstanbul’a 400 adet erkek bekçi alınacak. 19 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında bekçilik sınavı başvurularını yapan adaylar 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.00’te 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına girmişti. Sınava giren adaylar, bekçilik sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Bekçilik sınavı sonuçları açıklanır açıklanmaz ilgili haberi sitemizde bulabilirsiniz.

Bekçilik sınavı değerlendirmeleri 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak ve her sorunun puan ağırlığı eşittir. 50 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak ve başarı puanı hesaplaması yapılırken kullanılacak formül [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]dür. Hesaplama yapılırken yanlışlar doğruları götürmeyecektir.

Cevap anahtarında hata bulunursa ve bu husus Merkez Sınav Kurulu tarafından alınan kararla belirlenirse soru veya sorular iptal edilmeyip soru veya soruların doğru seçenekleri dikkate alınacak ve bu soru veya sorular değerlendirmeye dahil edilecektir.

Merkez Sınav Kurulu kararı ya da yargı mercileri, iptal edilmesine karar verdikleri soru veya soruları değerlendirme dışı bırakacak ve geçerli olan soruların puan değeri yeniden hesaplanacak.

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bekçilerin 2021 yılında alacağı maaşlar belli oldu. İlkokul mezunu bekçiler 4618 lira alırken, lise mezunu bekçiler 4618 lira maaş alacaklar. Ön lisans ve lisans mezunu bekçilerin alacağı maaş ise 4999 lira olacak.