Bein Sports izle Kayserispor Beşiktaş maçını izle! Kayseri BJK jestyayın taraftarium24 canlı maç izle

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Zirve yarışının iyiden iyiye kızıştığı 16. haftada Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına liderlik koltuğuna oturmak için çıkıyor! Galatasaray'ın puan kaybederek zirveyi Alanyaspor'a geri verdiği hafta da Beşiktaş Kayseri deplasmanından galip ayrılması halinde 1. sıraya yerleşecek. Ev sahibi Kayserispor ise düşme hattından kurtulmak adına bu hafta şeytanın bacağını Beşiktaş'a karşı kırmak istiyor. 3 haftadır peş peşe yenilen Kayserispor kötü gidişata dur demek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda! Futbolseverlerin merakla beklediği Kayserispor Beşiktaş maçının CANLI Maç bilgilerini haberimizde sizler için hazırladık...

Süper Lig'in 16. haftasının en kritik mücadelelerinden biri olan zorlu 90 dakikada Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puanla kapattığı haftada Beşiktaş liderlik koltuğu için mücadele edecek! Sergen Yalçın ve öğrencileri, zorlu Kayseri deplasmanını galibiyetle geçerse ligin zirvesine kanatlanacaklar. Bunun bilincinde olan Beşiktaş, varını yoğunu ortaya koyup Kayserispor'u yenmek istiyor. Öte yandan Samet Aybaba yönetiminde son 3 maçından da mağlup ayrılan Kayserispor, Beşiktaş maçına çıkış maçı olarak bakıyor. Beşiktaş karşısında puan veya puanlar alarak umutlanmak isteyen Kayserispor 21. sıradan bir an önce yukarılara tırmanma hedefinde! Kayserispor - Beşiktaş CANLI MAÇ Bilgileri haberimizde sizlerle...

Kayserispor - Beşiktaş CANLI MAÇ

Kayserispor Beşiktaş maçı bu akşam (3 Ocak Pazar) saat 19:00'da başlayacak. Zorlu 90 dakikayı canlı izlemek isteyen futbolseverler de Kayserispor Beşiktaş CANLI MAÇ YAYINI bilgilerini araştırmaya başladılar. Kayserispor Beşiktaş maçı saat 19.00'dan itibaren beIN Sports HD 1 kanalından CANLI olarak yayınlanacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak Kayserispor Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus görev alacak.

Bu sezon 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de mağlubiyet alan Kara Kartal, 28 puanla 4. sırada yer alıyor. Alanyaspor ve Galatasaray'ın ise 30'ar puanları bulunuyor. Kartal, bu akşam Kayserispor'u yenmesi durumunda puanını 31 yapacak ve haftayı lider kapatacak. Öte yandan Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır galibiyet yüzü görmedi. Son 3 lig maçından da mağlup ayrılan Samet Aybaba ve öğrencileri, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyorlar.

Souza ve Ghezzal Belirsiz

Beşiktaş'ta sakatlık sorunu yaşayan Josef de Souza ile Rasheed Ghezzal'ın durumları Maç saatinde netlik kazanacak. 2 yıldız oyuncu da sağ ayaklarında yaşadıkları sakatlık sorunu nedeniyle Kayserispor deplasmanında riske edilmeyebilirler.

Vida ve Mensah Ceza Sınırında

Beşiktaş'ta Vida ve B. Mensah'ın ceza sınırında olduğu belirtildi. İki isim bu hafta Kayseri karşısında sarı kart görmeleri halinde 17. haftada Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecekler.

Aboubakar Dönmedi

Geçen hafta Sivasspor maçında kadroya alınmayan Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar bu hafta Kayserispor deplasmanı kafilesinde de yer almadı. Annesinin vefatı için Kamerun'a giden ve cenaze merasimine katılan Aboubakar'ın 17. haftada takıma dahil olması bekleniyor. Sivasspor maçında galibiyeti annesini kaybeden Aboubakar'a adayan Beşiktaşlı futbolcular da Kamerunlu golcüye taziye dileklerini iletmişlerdi.

Kanatlar Larin ve N'Koudou

Bu akşam Ghezzal'ın yedek oturması halinde Sergen Yalçın'ın kanatları N'Koudou ve Cyle Larin'den oluşturması ileri uçta da geçen haftaki gibi Güven Yalçın'a forma şansı vermesi bekleniyor. Orta sahada ise Atiba ve Josef de Souza görev alacak.