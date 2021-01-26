Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik, bilindiği üzere 26 Haziran 2019'da kalıcı olmuştu. 2020 senesinin ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti, 37 bin 70 TL olmuştu. Son olarak 2021 senesine ilişkin bedelli askerlik ücretleri merak edilmeye başlanmıştı. Bedelli askerlik yapacak olan kişilerin sık sık sorduğu "Bedelli askerlik ücreti ne kadar?" sorusunun yanıtı belli oldu. 2021 senesinin ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 TL oldu. Bedelli askerlik yapacak olan kişilerin söz konusu ücreti duyurulan hesaba yatırmaları şart. 2020 senesinin Ocak-Haziran döneminde bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL idi. Böylece bedelli askerlik ücreti bir sene içerisinde yüzde 13.50 artış gösterdi.

Dövizle askerlik yapacak olanlar ne kadar ödeyecek?

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarına ilişkin de bir gelişme yaşandı. Söz konusu kişilerin dövizle askerlik ücretlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Askerliğe müracaat eden Türk vatandaşlarının ödeyeceği miktar, TCMB tarafından senenin ilk mesai günü belirlenen döviz alış kuru doğrultusunda açıklanıyor. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Osmaniye Milletvekili Kaya ve arkadaşlarının Meclis'e sunduğu kanun teklifinde konuya ilişkin bir değişiklik yer alıyor. Söz konusu değişikliğe göre, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ödeyeceği miktar, müracaatta bulundukları tarihin döviz kuruna bakılarak belirlenecek.

Bedelli askerliğe nasıl başvuruluyor?

Bedelli askerlik yapacak olan kişilerin öncelikle e-Devlete girmeleri gerekiyor. Daha sonra bu kişilerin arama çubuğuna Millî Savunma Bakanlığı yazmaları gerekiyor. Bakanlığın bütün hizmetlerine bu şekilde erişebilecek olan kişilerin "ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri" yazılı olan yere girmeleri şart. Bu kişilerin önlerine gelen sayfadan "Bedelli askerlik yapma isteği" bölümünü seçmeleri ve belirtilen parayı ödemeleri lazım.

Bedelli askerlik yerleri belli olmuştu

2021 senesinde bedelli asker olarak silah altına alınacak kişilerin sınıflandırma sonuçları birkaç gün önce belli olmuştu. Bedelli askerliğin yapılacağı yerler ile celp tarihlerine MSB'nin (Millî Savunma Bakanlığı) ASAL sitesi aracılığıyla erişilebileceği ifade edilmişti. Öte yandan, bu bilgilerin e-Devlete giriş yapılarak MSB (Millî Savunma Bakanlığı) başlığından sorgulanabileceği belirtilmişti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, geçen sene bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak için müracaat eden ve belirlenen ücreti ödeyen kişilerin 2021 senesinde 1,2,3 Nisan 2021 tarihlerinde, 13,15,15 Mayıs 2021 tarihlerinde, 17,18,19 Haziran 2021 tarihlerinde, 5,6,7 Ağustos 2021 tarihlerinde, 16,17,18 Eylül 2021 tarihlerinde, 21,22,23 Ekim tarihlerinde ve 25,26,27 Kasım 2021 tarihlerinde temek askerlik eğitimi almak üzere sevk edilecekleri duyurulmuştu. Bilindiği üzere temel askerlik eğitiminin süresi 1 ay.

Açıklamada, 22 Ocak 2021'de sınıflandırma sonuçlarının hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet aracılığıyla duyurulduğu bildirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 12:41