Bedava İnternet Müjdesi! Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Şubat'ta Yağdırıyor

Telekomünikasyon firmalarının bedava internet atakları uzun zamandan bu yana devam etmektedir. Özellikle salgının patlak vermesinden sonra bilindiği üzere;

Eğitim,

Alışveriş,

İş gibi alanlarda çoğunlukla online sistemler kullanılmaya başlanmıştır.

Bu durum pek çok vatandaşın internet sorunu yaşamasına neden olmuştur. Özellikle evlerde kurulu olan modemlerin her yerden kullanılamaması sorunu tetiklemiştir. Buna ek olarak modemlerin internet hızları ya da kapasiteleri herkesi memnun edememektedir. Sayılan nedenler yüzünden telefon operatörleri kendi sistemleri üzerinden tarifeli ya da bedava internet kullanım hakkı tanımlamaya başlamıştır.

Telekomünikasyon Şirketlerinden Bedava İnternet Yağıyor!

Bedava internet kampanyaları 2020 yılı içerisinde hemen her alanda kullanım avantajı ile gelmiştir. Operatörler sadece EBA üzerinden kullanılabilecek özel paket tanımlamaları da gerçekleştirmişlerdir. Bu sayede vatandaşların internet bağlantı sorunları çözümlenmeye çalışmıştır. Ancak sağın 2020 yılı içerisinde sona ermemiştir. Desteklerine devam eden telefon operatörleri bedava internet dağıtımına 2021’de de devam etme kararı almıştır.

Vatandaşların kullanmış oldukları;

Turkcell,

Vodafone,

Türk Telekom operatörleri bedava internet kazanım şekillerini değiştirtmektedir.

Firmalar kendilerine göre alternatif kampanya sunumları gerçekleştirmektedir. Kampanyaların kimisi tamamen ücretsiz olarak elde edilmektedir. Kimisinde ise satın alınan farklı paketlere internet hediyesi yapılmaktadır. Her halükârda kullanıcıların internet erişiminin sorunsuz olarak sağlanması hedefine ilerlenmektedir.

Turkcell İçin Bedava İnternet Kampanyaları

Bir hat satın almak,

Var olan numarayı Turkcell üzerine taşımak,

İnternet hediyesi olan tarifeleri kullanmak,

Salla Kazan gibi uygulamaları kullanmak yeterlidir.

Turkcell, kullanım oranlarına bakıldığında ilk sırada yer alan operatörlerden biri olarak anılmaktadır. Markanın sağlamış olduğu avantajlar ve kampanyalar iddiasının uzun süreli olmasını sağlamıştır. Bu bağlamda vatandaşlarkazanımlarını da sürdürmektedir. Bedava interneti Turkcell üzerinden temin edebilmek için;

Operatör Salla Kazan uygulaması üzerinden tamamen ücretsiz şekilde internet tanımlaması yapmaktadır. Üstelik bahsedilen uygulamanın kazandırdığı tek artı bedava internet de değildir. Vatandaşlar Salla Kazan üzerinden bedava dakikadan mesajlaşmaya kadar hemen her alanda avantaj temin edebilmektedir.

Vodafone İçin Bedava İnternet Kampanyaları

Vodafone internet çekim kalitesi ile isminden bahsettirmektedir. Operatörün hem yurtiçinde hem de yurtdışında kullanım avantajları oldukça iyidir. Bu neden yüzünden kısa süre içerisinde ciddi bir müşteri kitlesi elde ettiğinden bahsedilmektedir. Operatör kullanıcıları bedava interneti Vodafone RED uygulaması üzerinden temin edebilmektedir. Uygulama kendini belli süreler içerisinde yenilemektedir. Bedava internete ek olarak;

Sosyal medya paketleri,

Bedava dakika,

Kısa mesaj da aynı uygulama içerisinden kazanılabilen artılar olarak gösterilmektedir.

Kullanıcıların sistemden istifade edebilmeleri için uygulamayı cihazlarına indirmeleri gerekmektedir. Cep telefonu numaraları üzerinden alınacak şifre ile sistem girişi sağlanabilmektedir. Giriş işlemlerinden sonra yönlendirmeler takip edilerek kazanım elde etmeye başlanabilmektedir. Üstelik uygulama hiçbir şekilde ücret talep etmeme özelliği sağlamaktadır.

Türk Telekom İçin Bedava İnternet Kampanyaları

Merak edenler için Türk Telekom kampanyaları da internet kazandırmaya devam etmektedir. Türk Telekom bedava internet kazanımları klasik yöntemler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yani yeni bir tarifeye geçenler, faturalı hat alanlar taahhüt süreleri boyunca bedava internet kullanabilmektedir. Operatörün bir de Online İşlemler için özel bir uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama üzerinden Sil Süpür kampanyası takip edilerek internet kazanılabilmektedir.

Fatura yükleme,

TL satın alma,

Bakiye sorgulama,

Tarife değiştirme gibi adımlar da Online İşlemler üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Uygulama tamamen ücretsiz olarak tanımlanmaktadır. Uygulamanın temin edilmesi için IOS ve Android marketler üzerinden indirme işlemi gerçekleştirilmesi yeterlidir. Kullanım için ise cep telefonu numarasına gönderilecek özel şifreler değerlendirilmektedir.