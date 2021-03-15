Bebek’te Bulunan Otelde Yapılan Eğlence Sonrasında Basın Mensuplarının Üzerine Meyve Attılar

Bir otelde eğlence yapıldığı yönünde yapılan ihbar sonucu polis ekipleri Bebek’te bir baskın gerçekleştirdi. İstanbul'da Boğaz manzaralı bir otelde eğlence olduğu polis ekiplerine bildirildi. İhbarı alan ekipler, olay yerine operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yürütülen çalışma ardından otelden ayrılan vatandaşlar görüntülerini kayıt altına alan basıp mensuplarına saldırıda bulundu. Otelde kalmaya devam edenler ise kameramanlara, odalarının pencerelerinde meyve atmaya başladı. İstanbul Bebek'te bir otelde gerçekleşen eğlence sırasında korona virüs önlemlerinin hiçe sayıldığı ve hiçbir tedbir alınmadığı anlaşıldı. Eğlence sırasında cep telefonu ile çekilen görüntüler sayesinde eğlencenin bilinçsiz bir şekilde düzenlendiği görüldü. Partiye katılanların ise ilk olarak otel müşterisi olduklarını otele giriş yaptıktan sonra ise eğlenceyi düzenledikleri öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Ekiplere haber verilen olay sonucunda Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Boğaz manzaralı lüks bir otele baskın düzenledi. Yasak olduğu belirtilmesine rağmen eğlence yapılan otele polis ekipleri tarafından birçok operasyon düzenlendiği ve yapılan baskın ardından 80 kişinin olay yerinde olduğu tespit edildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıfzıssıhha kanuna göre eğlencede bulunanlara 254 bin Türk Lirası para cezası kesti.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında hem otelde kalmaya devam edenler hem de otelden ayrılanlar basın mensuplarına saldırıda bulundu. Lüks otele yapılan baskını takip eden gazeteciler, otelde kalanlar tarafından saldırıya uğradı. İstanbul Bebek’te Boğaz manzaralı lüks bir otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve atarak saldırıda bulundu. Otelden ayrılanlar arasında bulunan diğer 1 kişi ise kendisini görüntüleyen kameramanlara küfür ederek tehditler savurdu. Bunun yanı sıra Ali Asımgil isimli vatandaş kendisini görüntülemekte olan kameramana tekme attı ve kameraman o kişiden şikayetçi oldu. Saldırgan kameramanın kendisinden şikayetçi olması üzerine karakola götürüldü.

Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlence sırasında bir vatandaş cep telefonu ile partiyi kayıt altına aldı. Kayıt altına alınan görüntülerde korona virüs ile ilgili olan tedbirlerin hiçe sayıldığı ve hiçbir kuralın gözetilmediği anlaşıldı. Yapılan ihbar sonucu otele baskın düzenleyen polis ekipleri, partiye katılan tüm kişilerin otelin müşterisi olduklarını ve otele giriş yapıldıktan sonra partiye katıldıklarını öğrendi.