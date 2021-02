Bebek Bekleyen Çift ve 4 Kişi Antalya’da Trafik Kazasında Can Verdi

Antalya ‘da 6 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan bir olay yaşandı. Antalya’ya bağlı olan Serik ilçesinde iki otomobil birbiri ile çarpıştı. Meydana gelen olay sonucu olay yerinde 6 kişi hayatını kaybetti. Antalya Serik ilçesine bağlı olan Sarıabalı Mahallesi'nde Korkunç bir kaza yaşandığı öğrenildi. Olay yerine hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaklaştırılmaması için polis ekipleri tarafından yoğun çaba gösterildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre kazada can veren 6 kişi arasında yeni evli olan ve bebek bekleyen bir çift de vardı.

Saat 1900 sularında iki otomobil birbiri ile çarpıştı. Yaşanan üzücü olayda 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada can veren 5 kişinin aynı araç içerisinde olduğu ve başsağlığı ziyaretine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Em ve Harun Can Ateş isimli sürücülerin kullandığı iki otomobil çarpıştı. Şiddetli bir çarpışma gerçekleşirken Harun Can ateşin kullandığı otomobil yol kenarında bulunan dereye düştü çevrede bulunan insanlar olayı hemen ihbar etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ve itfaiye iki araç içinde bulunanlara yardım etti. Antalya’da birbiriyle çarpışan otomobiller içerisinde sıkışıp yaralı olanlara yapılan ilk müdahalede hayatını kaybeden yolcular olduğu belirlendi. Bununla birlikte itfaiye ekipleri ise dereye düşen araç içindeki kişileri kurtarmak için çalışmaya başladı. Otomobil içinde bulunan 5 kişinin dışarı çıkarılması için seferber olan itfaiye ekipleri 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Olay yerinde can veren 5 kişinin cansız bedenlerinin dışarı çıkarılabilmesi için ekiplere çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve polis yardımda bulundu. Olay yerinde polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken kaza yapılan yere yakınlarının yaklaşmaması için çaba sarf edildiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 5 kişi arasından ikisinin birbirleri ile geçtiğimiz sene evlendiği bebek bekledikleri öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.