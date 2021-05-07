Bazı Marketlerin Cinsel Sağlık Ürünleri ve Hijyeniik Ped Satmaması Gündem Oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ile gönderilen genelge ile 7 Mayıs tarihinden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında kalan ürünlerin satışına yasak getirilmişti. Vatandaşlar 7 Mayıs tarihi itibariyle temel ihtiyaç dışındaki ürünleri marketten temin edemeyecek. 81 ile gönderilen genelgede, temizlik ürünlerinin yanı sıra parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç olmak üzere diğer kozmetik ürünlerinin satılabileceği belirtildi. Bu belirtmeye rağmen bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünlerinin satışını yapmaması üzerine tepkiler büyüdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ile gönderilen genelge ile 7 Mayıs tarihinden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında kalan ürünlerin satışına yasak getirilmişti. Vatandaşlar 7 Mayıs tarihi itibariyle temel ihtiyaç dışındaki ürünleri marketten temin edemeyecek. 81 ile gönderilen genelgede, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra yalnızca hayvan yemi, mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç diğer kozmetik ürünleri satılabileceği belirtilmişti.

Marketler, 7 Mayıs tarihinden itibaren tam kapanma döneminde belirli ürünleri satamayacak, market kategorisinde züccaciye ve genelgede belirtilen ürünler, yasak kalkana kadar devam edecek. Ancak bazı marketlerin satışı yasak olmayan hijyenik ped, cinsel sağlık ürünleri ve kişisel temizlik ürünlerini satmaması tepkiye neden olurken bu durum sosyal medyada gündem haline geldi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ile gönderilen genelge ile 7 Mayıs tarihinden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında kalan ürünlerin satışına yasak getirilmişti. 81 ile gönderilen genelgede, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra yalnızca hayvan yemi, mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç diğer kozmetik ürünleri satılabileceği belirtilmişti.

Bazı ürünlere istisna getirilmişti. Çok sayıda market bu genelgeyi yanlış anlamış olacak ki yasak olmayan hijyenik ped, cinsel sağlık ürünleri ve kişisel temizlik ürünlerini satmaması üzerine Twitter'da gündem olan #PedYasaklanamaz etiketine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlarda bazı marketlerin hijyenik ped satışına izin vermediği ve gerekli gereknisimlerin alınamadığı ifade edildi.