Bazı illere kuvvetli kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının değerlendirme ve tahminlerine göre; Türkiye'nin iç, doğu ve kuzey kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve kuzeyi, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Elazığ, Şanlıurfa ve Ordu çevreleri yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek.

Doğu Anadolu'nun doğusu ve kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Elazığ çevrelerinde karla karışık şekilde yağmur ve kar, diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak yağış biçiminde olması öngörülen yağışlar, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van çevrelerinde yoğun kar ve kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur biçiminde olacak.

Sabah ve gece vakitlerinde doğu ve iç kesimlerde don ve buzlanma olayıyla beraber yer yer sis ve pus öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıkları

Hava sıcaklıkları ise Batı kesimlerde 2-4 °C artacak, diğer yerlerde ise 5-12 °C aralıklarında hissedilir derecede azalacak.

Rüzgâr

Rüzgâr ülke genelinde kuzeyli, Marmara'da ise güneyli yönlerden orta kuvvette esecek. Akdeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek, zaman zaman da saatteki hızı 60-90 kilometre olacak şekilde kısa süreli fırtına oluşması bekleniyor.

Yoğun kar var

Bitlis, Hakkari, Muş ve Van çevrelerinde yoğun kar ve kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde yağışların oluşması beklendiğinden buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşısında tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Kuvvetli yağmur

Şırnak ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış ve kuvvetli yağmur görüleceğinden; ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi muhtemel olumsuz durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasında yarar var.

Kuvvetli rüzgâr

Akdeniz, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu ve güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek olan ve zaman zaman da saatteki hızı 60-100 kilometre arasında olacak kısa süreli fırtınada direk devrilmesi, çatı uçması, tabela düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği, bu nedenle tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Çığ

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan tedbirli ve dikkatli olunmasında yarar olacağı kaydediliyor.

Önümüzdeki 5 günlük hava durumu raporları haritalı olarak şöyle: