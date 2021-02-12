Bayrampaşa’da Kaza! 2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Tüm dünyayı derinden etkileyen salgın döneminde yaşanan trafik kazalarının sayısı her geçen gün artma eğilimi gösteriyor. Aynı şekilde gün içerisinde Bayrampaşa’da yaşanan olayda kaza, ölüm yaşanmadan atlatıldı. Meydana gelen korkunç olayın sebebi olarak araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. 2 yaralının itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi geldi. İşte Bayrampaşa’da iki kişinin bariyerlere çarpan araç içinde sıkışıp kurtarılması ile ilgili detaylı bilgiler…

Bayrampaşa’da bir otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana gelen olayda şans eseri ölü bulunmamakta. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün arabası kontrolden çıktı ve bariyerlere çarparak durabildi. Araç içindeki 2 kişinin ise yaralandığı haberi öğrenildi. Edinilen bilgilere göre kaza O-3 karayolu Sağmalcılar kavşağında Topkapı istikametine giden yolda meydana geldi. Murat M. idaresinde olan 34 BFJ 895 plakalı otomobil sürücüsünün araç içinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile iki kişinin yaralandığı haberi öğrenildi. Çevredekilerin yaptıkları ihbar sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalede bulunuldu. Bayrampaşa mevkiisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere saplanarak durabildi. Topkapı istikametinde yaşanan kazada otomobil sürücüsü ve araç içinde bulunan Mehmet K. araç içinde sıkışık olarak bulundu. Bayrampaşa’da Topkapı istikametinde olan yolda yaşanan kazaya şahit olanlar ihbarda bulunarak 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin yaptığı ihbar sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin bariyerlere saplanması ile çıkan yangını söndürmeyi başardı. Ardından araç içinde sıkışan iki kişiyi kurtarmak için demir kesme makinesi kullanarak bariyerleri kesen itfaiye ekipleri kazayı yaralı olarak atlatan iki kişiyi otomobil içinden çıkardı ve ardından yaralılara ilk müdahaleler yapıldı. 112 sağlık ekipleri araç içinden çıkan iki yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptılar ve ardından araç sürücüsünü ve yolcuyu hastaneye kaldırıp tedavi altına aldılar. Yaralıların hastaneye kaldırılmasından sonra kaza yapan aracın da çekici yardımı ile bariyerlerden çıkarıldıktan sonra yoldan kaldırıldığı haberi öğrenildi.