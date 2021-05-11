Bayram Tedbirleri Nelerdir? İçişleri Bakanlığı Açıkladı

Ramazan Bayramı süresince alınacak olan tedbirler ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı önemli bir açıklamada bulundu ve korona virüs sebebiyle alınan tedbirlerin devam edeceğini bildirdi. Pandemi döneminin seyrinde meydana gelen olumlu gidişatın devam ettirilmesi açısından denetim faaliyetlerinin tam kapanma sürecinin kalan süresi boyunca da tüm hızıyla sürdürüleceği bildirildi. 17 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak olan tam kapanma süreci içerisinde alınan diğer tedbirler gibi şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasaklarının pandemi döneminin seyrinde yaşanan azalma trendine ciddi oranda katkı sağladığı belirtildi. Hem kısmı hem de tam kapama döneminde alınan tedbirlere Aziz Türk milletinin uyma konusunda ortaya koydukları fedakar ve sabırlı tavrım etkisi ile korona virüs vaka sayısının azaldığı söylenildi.

Pandemi dönemi seyrinde yaşanan olumlu gidişatın devam ettirilmesi adına tedbirlerin bırakılmayacağı konusuna vurgu yapıldı. Bunun yanı sıra yol kontrol noktalarında da görevli kolluk personelince toplu taşıma veya özel araç ile şehirlerarası seyahat eden vatandaşların seyahat izin belgelerinin teker teker kontrol edileceği ve seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahat eden vatandaşların tespiti halinde gereken idari yaptırımların uygulanacağı bilgisi paylaşıldı. Diğer taraftan sokağa çıkma kısıtlamasına dair yapılan denetimler çerçevesinde hem şehir içi kontrol noktaları hem de devriye ekipleri ile etkili bir şekilde denetim gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu süreçte aynı zamanda kolluk kuvvetlerince motorize ve yaya devriye hizmetlerine ağırlık verileceği ve sokağa çıkma yasaklarına dair yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edileceği bilgisi paylaşıldı. Korona virüs denetim ekiplerince de tam kapama döneminin sonuna gelene kadar işyeri denetimlerinin tam kapasite ile devam edeceği bildirildi. İmalat, tedarik, lojistik zincirlerin, üretimin, tarım, sağlık ve orman faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi ve vatandaşların temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının tedavisinin sağlanması amacı ile tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan işyerlerine yönelik olan denetimlerin etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceği açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 19:37