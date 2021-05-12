Bayram Namazı İstanbul’da Saat Kaçta? Bayram Namazı Saati İstanbul, Ankara, İzmir

Ramazan ayının sona ermesi ardından bayram namazı güneşin doğuşu sırasındaki kerahet vaktinin çıkmasından sonra gerçekleşmektedir. Bayram namazının İstanbul'da saat kaçta olduğu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı bir bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. İstanbullular oruç tuttukları Ramazan ayının bitmesi sonrasında bayram namazı kılarak bayram vaktini de ibadet ile karşılamak istemektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ise 2021 senesi için Ramazan Bayramı namazı il il vakitleri vatandaş bilgisine sundu. İstanbul'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu olurken araştırmalar yapılmaya başlandı ve sabah saatleri için alarmlar kuruldu.

İslam aleminin heyecan içerisinde beklediği Ramazan Bayramı bu sene virüs önlemleri altında gerçekleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ise İstanbul'da kılınacak olan bayram namazının saatini açıkladı ve vatandaşlar açıklanan bu bilgilere göre hazırlıklarını yapmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın 1. Günü 13 Mayıs Perşembe günü olurken diğer illerin saati de merak konusu oldu. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı namazlarının ikişer rekat olduğu ve kılınışlarının aynı olduğu bilinmektedir. Bayram namazlarının cemaat ile kılındığı edinilen bilgiler arasında yer alırken namaz vakti girdiği zaman ezan ve kamet getirilmek sizin imam, Kurban ya da Ramazan namazına niyet etmektedir. Cemaat de imamın yanı sıra bayram namazını kırmak üzere mevcut olan imama uyum sağlamaya niyet ederek namazlarını kılmaya başlar.

13 Mayıs 2021 tarihinde korona virüs sebebiyle alınacak önlem ve tedbirler kapsamında kılınacak olan bayram namazının vakti merak konusu oldu ve konu hakkında internet üzerinden araştırmalar yapılmaya başlandı. Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte bayram namazı saatine kısa bir süre kala gündemde bu konu yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuya ilişkin bu sene korona virüs tedbirleri kapsamında mesafe, maske ve hijyen koşullarının sağlanmış bir şekilde camilerde bayram namazının kılınabileceği bilgisini paylaştı. İstanbul'da bayram namaz saati 06.22 olarak açıklanırken Ankara'da ise bayram namazı saat 06.08’de kılınabilecek. Bunun yanı sıra İzmir'de yaşayan vatandaşlar ise bayram namazını saat 06.34’te kılacak.