Bayram İkramiyelerine Zam Mı Geldi? Emekliler Ne Kadar İkramiye Alacaklar?

Emekli vatandaşlarımız her yıl gelenek haline gelmiş bir şekilde bayram ikramiyesi almaktalar. Uzun zamandır devam eden ikramiyeler ise Kurban ve Ramazan olarak iki dini bayram Bin Türk lirası olarak verilmekteydi. Alınan bu ikramiyeler ise bayram önce emekli vatandaşlarımızı oldukça rahatlatıyor ve yüzlerini güldürüyordu.

Özellikle bu sene salgın döneminde de devam edilen bu ikramiyeler emekli vatandaşlarımızı kısa süre içinde olsa rahatlatmıştı. Fakat ikramiyelere uzun zamandır artış yapılmıyordu. Özellikle yükselen enflasyon ve asgari ücrete gelen zam sonrası emekli vatandaşlarımıza verilen ikramiyelere zam mı gelecek haberleri gündeme gelmişti. Emekli vatandaşlarımız ise bir umut devletten gelecek zam haberini bekliyordu. O bekleyişin sonunda ise müjdeli haber geldi! Emekli ikramiyelerine zam yapıldı.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Emekli vatandaşlarımızı sevindirecek haber nihayet geldi! Emekli vatandaşlarımıza dini bayramlar da verilen bayram ikramiyelerine zam geldi! Ülkemizde binlerce emekli vatandaşımız bulunmakta. Ocak ayında BAĞ-KUR ve SSK emeklisi olan vatandaşlarımıza zam gelmişti. Akıllarda ise ikramiyelere zam gelecek mi diye düşünceler oluşmuştur. İşte o beklenen yanıt geldi! İkramiyelere de zam geldi.

3 aylara az bir kala verilen bu müjdeli haberin ayrıntıların ise sizler için yazdık.

ZAMLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bilindiği gibi devletimiz tarafından her yıl Kurban ve Ramazan bayramlarından önce emekli vatandaşlarımız bin Türk lirası toplamda da 2 Bin Türk lirası ikramiye veriliyor. Bu ikramiyeler 2021 yılında da verilmeye devam edecek. Anacak zamlı bir şekilde!

Ramazan Bayramı bu yıl 13 ila 15 Mayıs arasında olacağı emekli ikramiyelerinin de 10 ila 20 Temmuz arası verilmesi beklenmekte. Fakat kesin tarih yetkili kurumlar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak.

YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?

Her ay binlerce vatandaşımız da emekli olmaya hak kazanıyor. Peki bu ikramiyelerden yeni emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanabilecek mi?

Eğer mayıs ayı sonuna kadar emekli maaşlarını alan yaşlılarımız iki ikramiyeden de yararlanırken temmuz sonuna kadar maaşı bağlananlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

NE KADAR ZAM YAPILDI?

Emekli vatandaşlarımıza ise gelecek zammın %25 oranında yapılacağı söylendi. Yani emekli vatandaşlarımız 1000 Türk lirası yerine 1250 Türk lirası ikramiye toplam da 2 bin Türk lirası yerine 2 bin 500 Türk lirası ikramiye almış olacaklar.