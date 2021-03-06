Baykam: CHP'de iki seçim kaybeden genel başkanlığı bıraksın!

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) demokratikleşme kapsamında tüzük taslağı hazırlandı. "Demokratik Dijital Devrim" ismi verilen taslağın öncülüğünü Eski CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) PM Üyesi Baykam yaptı. Baykam, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) demokratikleşme adına senelerdir çalıştığını belirterek, 2010 senesinde düzenlenen Demokratik Çalıştay'ın kritik bir hamle olduğunu dile getirdi.

"Hedef halkla siyasetin direkt buluşturulması"

Baykam, söz konusu tüzük taslağı ile halkla siyasetin direkt olarak buluşturulmasını hedeflediklerini belirterek, tüm üyelerin karar alma mekanizmasında yer almasını ve CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) dijital dönüşüme adapte olmasını amaçladıklarını söyledi. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) kapılarını tüm vatandaşlara açmayı hedeflediklerini kaydeden Baykam, tüm üyelerin milletvekillerini, il başkanlarını, ilçe başkanlarını, genel başkanları ve Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyebilmesini istediklerini aktardı.

"Akıllı kart sistemi oluşturulacak"

Baykam, 2003 senesinden beri dijital dönüşüme yönelik çalıştıklarına dikkat çekerek, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) yer alan herkesin akıllı kart sistemi aracılığıyla söz konusu sürece rahatlıkla dâhil olabileceklerini ve teknolojik bakımdan bulunan olası olduğunu ifade etti.

"Parti meclisi adaylarını partililer seçsin"

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) demokrasi konusunda sıkıntı yaşanması nedeniyle istifaların gerçekleştiğini belirten Baykam, insanların il başkanları ile ilçe başkanlarını kendilerinin seçmeleri gerektiğini söyledi. Baykam, genel başkanın önerdiği kişiler haricinde parti meclisi adaylarının yine CHP'liler (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydederek, aksi durumda istifaların süreceğini ifade etti.

CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) Cumhurbaşkanı adayını duyuracağına dair bilgi geldiğini ve Ekmeleddin İhsanoğlu'nun duyurulduğunu hatırlatan Baykam, bunun üzerine insanların Google'a bakıp nasıl aday olduğunu sorgulamak zorunda kaldıklarını söyledi. Baykam, "Oy atmam" diyen kişilere karşı "Atacaksınız" şeklinde bir yaklaşımın oluştuğunu belirterek, bunun sonucunda da gerginlik meydana geldiğini dile getirdi.

"Randevu istedim"

Tüzük taslağının bütün milletvekilleri ile örgüt üyelerine dijital olarak yollanacağını kaydeden Baykam, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'na söz konusu taslağın elden verilmesi için kendisinden randevu istendiğini söyledi.

Tüzük taslağında yer alan maddeler şu şekilde:

- Bütün parti üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı adayları belirlenmeli.

- Belediye Başkanları, milletvekilleri, parti meclisi ve genel başkan, "yüzde 3 oranındaki genel merkez kontenjanı" haricinde bütün üyelerin katılımıyla belirlenmeli.

- Gençlik kotaları ve cinsiyet kotalarında bulunan parti üyeleri, listeye seçilebilir noktalardan dâhil olmalı.

- Genel seçimleri iki defa üst üste kaybeden genel başkan görevi bırakmalı. Parti tarafından olağanüstü kurultay düzenlenmeli.



- Bütün üyelere akıllı kart verilmeli. Böylece dijital dönüşüme adapte olunmalı. Parti üyelerinin tüm konularda karar verici pozisyonda olmaları sağlanmalı.