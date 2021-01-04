Başvuru Yapıldı: Varlık Fonu’nun 75 Milyon Lirası SMA Hastalarına Devredilecek mi?

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişinde, 75 milyon liralık ikramiye, kazananın çıkmaması üzerine Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı. Çeyrek biletlerin 1’ini satın alan kişi ise, 25 milyon lira ikramiye aldı.

Sosyal medya, 75 milyon lira SMA hastalarına gitsin dedi

Sosyal medyada binlerce kişinin katıldığı bir kampanya ile, Varlık Fonu’nun aldığı 75 milyon liralık payın, SMA hastalarına ayrılması talep edildi. Sağlık Bakanı Koca ise, bu durumu bir kirli kampanya olarak nitelendirdi. Koca’nın açıklaması şöyle oldu:

Resmi başvuru yapıldı

Milli Piyango’nun 75 milyon liralık tutarı Varlık Fonu yerine, SMA hastalarına göndermesini talep eden birçok kişinin ardından, Avukat Erdem Akyüz, Sayıştay’a bir başvuru yaptı. Akyüz, bir sonuç gelene kadar iç ve dış hukuki yollara başvurulacağını aktardı. Akyüz, açıklamasında dağıtılacak tutarın, çekilişe katılan ve bilet alanlara gitmesi gerektiğini belirterek, “Büyük ikramiye miktarının 1/4 gibi küçük bir kısmının bir bilete isabet etti denilerek verilmesi ve geri kalan 3/4 gibi büyük kısmının ise satılmayan bilete isabet etti gibi geçersiz bir nedenle halka arz edilmemesi, üstelik bu miktarın, bir sonraki çekilişe aktarılmayarak Varlık Fonu gibi özel bir kuruma aktarılması her türlü hukuki mevzuata, adalet ve kamusal vicdana aykırıdır.” dedi.