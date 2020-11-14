Başvuru Yapan Herkese Ödenecek! O Kişilerin Faturaları Bundan Sonra Devletten Ödenecek

Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan başvurular için vatandaşlarımız bekliyor. Vatandaşlarımız en çok devlet tarafından yapılacak fatura destekleri için sağlanması gereken koşullar nelerdir? Devletimiz tarafından yapılacak fatura desteklerinden kimler yararlanabilecek? Gibi soruları oldukça merak ediyorlar. Merak eden ve araştıran vatandaşlarımız için haberin detaylarını haber kaynağımızda paylaştık.

Vatandaşlarımız tarafından devlet tarafından sağlanacak olan fatura destek ödemeleri oldukça ilgi görmüştür. Vatandaşlarımız korona virüs ile birlikte gelen başta işsizlik olmak üzere işsizlikle de birlikte gelen pahalılık gibi pek çok sıkıntı ile aynı anda mücadele etmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bir süre bu maddi anlamdaki sıkıntılarıyla baş etmeye çalıştılar. Vatandaşlarımız bir süre kendini idare etmenin yollarını aradı. Bununla birlikte de vatandaşlarımız korona virüs sürecinin iyice uzaması ile birlikte de artık işin işinden çıkmaz hale geldiler. Özellikle işsizlik vatandaşlarımızı oldukça zor durumlara düşürdü. Sosyal devlet anlayışına sahip olan devletimiz de bunları göz önünde bulundurarak vatandaşlarımıza her daim yardım elini uzatmaktadır. Giderek çeşitlenen ve her gün bir yenisi eklenen yardımlardan bir tanesi de fatura destek ödemeleridir.

FATURA DESTEK ÖDEMELERİ AYRINTILAR!

Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan fatura destek ödemeleri için vatandaşlarımız oldukça meraklıdır. Devlet tarafından yapılan yardımlara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Vatandaşlarımız tarafından da bu destek ödemeleri oldukça ilgi görmüştür. Vatandaşlarımız günümüz pahalılığına yetişmekte zorlanmaktadırlar. Vatandaşlarımız özellikle korona virüs döneminde faturalarını ödemekte zorlanmaktadırlar. Bununla birlikte de vatandaşlarımızın bu durumları göz önünde bulundurularak gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımız için elektrik faturalarına katkı sağlanacaktır.

Vatandaşlarımız için açılan fatura destek ödemeleri için başvuru ekranları açıldı. Vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de elektrik yardımı için başvurular ne zaman başlayacak? Sorusudur. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan yardımlar oldukça önemli olduğu için vatandaşlarımız başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyorlar. Kaçırmadan başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız için başvuru ekranları açıldı. Vatandaşlarımız kurumlara gidip başvuru yapabilecekleri gibi kurumların resmi web siteleri aracılığı ile de bu başvuruları yapabilecekler. Vatandaşlarımız web siteleri üzerinden kolayca başvuru yapabilmek ve bu yardımlardan faydalanabilmek için acele etmeleri gerekmektedir.

ELEKTRİK FATURASI YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER!



• Başvuru dilekçesi,

• Başvuru yapan kişinin ve diğer aile fertlerinin üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarının fotokopisi,

• Güncel elektrik faturası olması gerekir.

ELEKTRİK FATURASI YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Vatandaşlarımızın elektrik ödemelerinden yararlanmak için gerekli şartları sağlaması gerekmektedir. Vatandaşlarımız için öncelikli olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirilip de vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ihtiyaç sahibi olmak listesine girmiş olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte vatandaşlarımızın fatura yardımından faydalanabilmeleri için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ardından ise kişilerin üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartı ve elektrik faturası ile birlikte PTT şubelerine giderek bilgilerini iletmesi gerekir. Hanedeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az olmalıdır. 2020 yılı için bu tutar 701 TL olarak belirlenmiştir.



